Desfile da Fenarreco é adiado devido à previsão do tempo

Devido às chuvas previstas, o desfile da 37ª edição da Fenarreco foi adiado desta quinta-feira, 10, para sábado, 12. A concentração dos grupos está marcada para as 16h30, com o início do desfile previsto para às 17h, na avenida Cônsul Carlos Renaux.

Mesmo com o adiamento do desfile, a abertura oficial da Fenarreco segue sem alterações. Na quinta-feira, 10 de outubro, às 20h, será realizada a tradicional sangria do primeiro barril de chopp, marcando o início simbólico da festa. Os portões do pavilhão serão abertos ao público a partir das 19h.

Alterações de trânsito para sábado, 12/10

Vias interditadas para desfile e concentração

Avenida Cônsul Carlos Renaux;

Rua Conselheiro Rui Barbosa;

Rua Felipe Schmidt (proximidades Milium);

Rua Gustavo Krieger;

Rua Vereador Guilherme Niebuhr (fundos Galeria Jaçanã);

Rua Barão do Rio Branco (proximidades da Caixa Federal);

Rua Alexandre A. Gevaerd (proximidades Casas Bahia);

Rua Idalina von Büettner, rua Heinrich R. B. Erbe.

Vias que serão bloqueadas para o trânsito, com acesso apenas para moradores

Rua Alberto Torres (proximidades FS Cicle);

Rua Sebastião Belli (proximidades Espaço Vitale);

Rua Adriano Schaefer (proximidades Duda Belli Bar).

Vias que serão interditadas para a dispersão do desfile

Avenida Arno Carlos Gracher (proximidades Ed. Rio Center);

rua Hercílio Luz (proximidades Lúcia Biquinis);

Ponte Estaiada, avenida Lauro Müller (proximidades Hotel Veneza).

