Vereadores de Brusque repercutem resultados das eleições na primeira sessão após o pleito

Os vereadores repercutiram na sessão ordinária da Câmara de Brusque desta terça-feira, 8, os resultados das eleições de domingo, 6, que decidiram por uma renovação de praticamente metade dos representantes do Legislativo da cidade.

Dos 15 atuais vereadores, oito vão seguir para a legislatura de 2025-2028.

Vereadores eleitos

Jean Pirola (PP) elogiou a diretoria do partido, em especial, Eduardo Hoffmann, e fez questão de destacar a votação de todos os candidatos do partido, que elegeu dois representantes — ele e André Rezini, que não compareceu à sessão devido à viagem. Ainda destacou a eleição de dois prefeitos na região — Zirke, em Guabiruba, e Victor, em Botuverá. Ele ainda se emocionou ao lembrar de seu assessor, Murilo Popper, que não esteve na sessão por problemas de saúde. Em vídeo, Rezini agradeceu aos seus eleitores e família.

Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos) celebrou o “grande resultado” obtido pelo partido, que foi o segundo mais votado na somatório de todos os candidatos a vereador — com quase 8 mil votos. Ele também fez questão de destacar o trabalho do diretório estadual e o apoio da deputada Paulinha. A sigla elegeu ele e Joubert Lungen.

Rogério dos Santos (Republicanos) ressaltou o “crescimento enorme” do partido em relação à 2020. “Isso mostra a força do nosso partido e de todos os integrantes. Agradeço à população brusquense pela expressiva votação”, destacou o vereador, que vai para o quinto mandato. Além dele, Jean Dalmolin, presidente da casa, também se elegeu pela sigla. Rogério também fez questão de parabenizar seu companheiro de casa de longa data, Ivan Martins (PSD), que não se elegeu, e lembrou que sua primeira eleição foi graças à família Martins.

Dalmolin agradeceu a apoiadores, familiares e aos seus eleitores pelos votos. Também destacou o trabalho do presidente do partido, Claudio Pereira, e parabenizou os seus companheiros de casa.

Valdir Hinselmann (PL), vereador mais votado no pleito, parabenizou primeiramente o prefeito André Vechi e o vice André Batisti, o Deco, seus correligionários. Também agradeceu a todos os candidatos a vereador, que ajudaram a eleger quatro cadeiras — atualmente, a sigla tem apenas uma — e aos outros partidos que compuseram a coligação.

Rick Zanata (Novo) elogiou Gilmar Otto, presidente do partido, que pela primeira vez elegeu vereadores na cidade (no caso, dois) — ele foi eleito em 2020 pelo antigo Patriota — e também destacou a votação expressiva de vários de seus correligionários — a sigla foi a terceira mais votada. “Nossa votação provou que o brusquense está atento. Nós fazemos política de forma diferente”.

Alessandro Simas (União) destacou que só foi eleito pelo esforço e votos de todo o grupo e agradeceu às pessoas que confiaram no seu trabalho. Também parabenizou João Martins (PSD) e Nik Imhof (MDB), chapa que apoiou à prefeitura, “pela forma como fizeram a eleição” e ao prefeito e vice eleitos.

Vereadores que deixarão a casa

Deivis da Silva (União), que ficou como primeiro suplente do partido, ressaltou a conquista de sua sigla de centenas de prefeituras pelo Brasil — incluindo capitais — e também dezenas em Santa Catarina. Ele também agradeceu aos seus correligionários e eleitores pelo apoio ao União Brasil, que elegeu um vereador — Alessandro Simas.

Ivan Martins, que não conseguiu a reeleição, parabenizou, em nome do PSD, a eleição do prefeito e vice, e também exaltou seus colegas que se elegeram e aos que concorreram. Ele também agradeceu aos seus eleitores e elogiou a Justiça Eleitoral pela organização do pleito.

Rodrigo Voltolini (PSDB), que foi um dos 15 vereadores mais votados, mas não conseguiu se eleger devido à questão de legenda partidária, demonstrou gratidão aos seus eleitores e se disse “à disposição para continuar ajudando a população”.

Marlina Oliveira (PT), que, assim como Voltolini, ficou entre as 15 mais votadas e não conseguiu a cadeira por mais quatro anos por questões de quociente eleitoral, agradeceu à família, aos seus eleitores e ao seu partido pelo apoio. “Busquei fazer meu mandato com muita responsabilidade e ser de fato a representante das vozes que me fizeram ocupar este espaço”. Por fim, parabenizou sua correligionária, Elizabete Eccel, a Bete, que foi a vereadora eleita pela sigla, e os demais companheiros de PT na campanha, e também desejou sucesso ao prefeito e vice. Ela fica como primeira suplente.

Nik Imhof, que foi candidato a vice-prefeito da chapa que ficou em segundo lugar, agradeceu aos eleitores pelo carinho durante a campanha e pelos mais de 19 mil votos recebidos. “Apesar de não ter ganho, saio muito contente por ter conquistado muitos amigos e irmãos de coração durante essa jornada. O sonho de construir uma cidade mais próspera não se encerra por aqui”. Ainda parabenizou os companheiros de Câmara pela campanha e desejou sucesso ao prefeito e vice eleitos.

Natal Lira (PRD), que ficou como primeiro suplente do seu partido, agradeceu à equipe do partido e à família pelo apoio durante a campanha. “Tenho uma gratidão muito grande pelos 806 votos, mesmo não tendo conseguido a reeleição”. Também parabenizou eleitos e candidatos que não se elegeram.

O outro vereador que não foi eleito foi Beto Piconha (Podemos), que fica como segundo suplente do partido, e não compareceu à sessão por motivos de saúde.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: