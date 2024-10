Neste sábado, 5, Brusque se transforma em um verdadeiro centro de vivências e tradições com a realização de dois eventos imperdíveis, entre eles, o Sábado Fácil e a 11ª edição da feira livre Villa Schlösser.

Esses encontros não apenas atraem famílias, mas também reforçam os laços comunitários, proporcionando experiências únicas e enriquecedoras para todos os visitantes.

Sábado Fácil na praça

A jornada começa na Praça Barão de Schneeburg, onde a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) está promovendo mais uma edição do Sábado Fácil.

Desde as 9h, os moradores estão desfrutando de uma série de serviços gratuitos, que incluem orientações de saúde, testes de acuidade visual, consultas de crédito no SPC e Serasa, além de dicas valiosas com o Procon.

Aproveitando a proximidade com o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o Sábado Fácil antecipou as comemorações e dedicou um espaço especial para os pequenos.

Uma programação cheia de diversão está à disposição, com brinquedos educativos, cama elástica, jogos de mesa e pintura facial, garantindo momentos inesquecíveis para as famílias.

O ambiente festivo se apresenta ainda mais animado com atrações musicais, contagiando a todos com alegria e descontração.

Mas não para por aí, pois a Acapra, sempre engajada em ações sociais, está realizando uma feira de adoção de pets, também na praça, das 9h às 12h.

É a oportunidade perfeita para encontrar um novo amigo de quatro patas e, ao mesmo tempo, colaborar com a arrecadação de ração para animais acolhidos e a compra de rifas, contribuindo para uma causa nobre.

O sábado na feira livre

Enquanto isso, no cenário encantador da Villa Schlösser, a Feira Livre ganha vida, consolidando-se como um vibrante ponto de encontro.

O evento, que acontece das 9h às 18h, é um verdadeiro espetáculo de cores, sabores e tradições.

Ao adentrar o espaço, os visitantes são imediatamente envolvidos por uma atmosfera acolhedora e autêntica.

Barracas repletas de iguarias tradicionais, como pastel de feira, caldo de cana e cachorro-quente de festa, seduzem os paladares, oferecendo uma experiência gastronômica singular.

Com o apoio fundamental da Havan, que cede o espaço sem custos, a feira brilha ainda mais, reforçando a essência comunitária que a caracteriza.

Para Gilmar Serafim Machado e Ana Sueli Giraldi, casal organizador, a feira livre Villa Schlösser se tornou uma tradição mensal, fixando-se no calendário normalmente no segundo sábado de cada mês.

No entanto, nesta edição, o evento está sendo exibido no primeiro sábado, por questões alheias à vontade.

Essa celebração constante não só une comunidades, mas também fortalece laços familiares, transformando o evento em uma experiência compartilhada, repleta de alegria e companheirismo.

Ao longo deste sábado especial, os moradores de Brusque estão vivendo opções de momentos marcantes.

O sábado de Brusque em fotos

Para encerrar nossa pauta de hoje, trazemos um fechamento em grande estilo, destacando o que há de melhor nos dois eventos que estão marcando este sábado em Brusque, sendo o Sábado Fácil e a feira livre.

Acompanhe então esta bela galeria de fotos que preparamos com todo carinho para você, nosso querido leitor.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

