Após nove match points, André Baran vence batalha e joga a semi no BT 400 de Belo Horizonte

A Arena RM, de Rafael Moura, em Belo Horizonte (MG), foi palco da definição dos semifinalistas do ITF BT 400, torneio de beach tennis que oferece premiação total de US$ 35 mil, o equivalente a R$ 192 mil, e 440 pontos no ranking para cada dupla campeã. A competição reúne quase todos os atletas top 10 do mundo, incluindo o brusquense André Baran.

No torneio masculino, André Baran, número 1 do mundo, e o italiano Michele Cappelletti, também líder do ranking, superaram uma dura batalha contra o letão Maksmilians Andersons e o russo Dmitrii Pavlov. A dupla salvou cinco set-points e venceu por 7/5 7/6 (17/15), após nove match-points.

Na estreia, André e Michele já haviam salvado um match-point no super tie-break. Este é o primeiro torneio de Baran como número 1 do ranking da Federação Internacional de Tênis, sendo o primeiro brasileiro a alcançar a posição em uma década.

Baran e Cappelletti enfrentarão os brasileiros Daniel Mola, 9º do mundo, e Giovanni Cariani, 11º, que venceram os italianos Federico Galeazzi e Felippo Boscolo por 6/2 7/6 (12/10).

“Queria agradecer ao público que nos proporciona esses momentos gostosos, como não amar esse esporte, não é? Passar essa energia pra galera, expandir nosso esporte. Isso aqui é emocionante, estamos fazendo nosso máximo em quadra. Foi muita resiliência, lutamos muito hoje, as coisas não estavam dando certo no primeiro set, mas lutamos, no segundo set desandaram, tivemos muitos set-points contra, a favor. Cappelletti passou no teste da paciência (risos)”, vibrou André.

“Acho que nunca mais vai acontecer algo assim na história do Beach Tennis. Games perdidos de 40 a 0, depois 0 a 40 e perdíamos. Agora jogamos com uma nova pressão, não é fácil. Temos essa resiliência, mas precisamos ser mais equilibrados, eu sobretudo, quando precisa fechar o jogo, tenho que fechar. Estamos super felizes e cansados, mas vamos”, completou Michele.

A outra semi será entre os cabeças de chave 2, o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti, que tiveram dificuldades nas oitavas de final contra o mineiro David Abdanur e Mateus Freitas por 6/2 4/6 10/6, mas ganharam confiança no triunfo sobre o atleta da Arena RM, o mineiro Victor Gonzaga, e Gabriel Santos fazendo 6/1 6/2. Eles enfrentam a dupla do santista Allan Oliveira, 12º, e Leonardo Branco, 10º, que passaram por Felipe Loch e Antomi Ramos por 6/3 6/1.

No feminino, a mineira Graziele Silva, 20ª no ranking mundial, alcançou seu melhor resultado na carreira ao garantir vaga na semifinal ao lado da paranaense Marcela Vita, ex-top 10 e atual 14ª colocada. A dupla brasileira venceu a italiana Veronica Casadei e a espanhola Ariadna Graell por 6/3 6/4, em partida realizada nesta sexta-feira, 4. Esta será a primeira semifinal de Graziele em um torneio deste nível, após conquistar dois títulos no BT 200 este ano, em Itumbiara (GO) e Cuiabá (MT).

Neste sábado, Graziele e Marcela enfrentam, a partir das 11h15, as italianas Flaminia Daina e Nicole Nobile, cabeças de chave número 2, que venceram as brasileiras Isadora Simões e Júlia Nogueira por 7/6 (7/3) 6/4. A outra semifinal será entre as italianas Sofia Cimatti e Greta Giusti contra a brasileira Raquel Iotte e a espanhola Eva Palos, com início às 9h45. As principais favoritas, Vitória Marchezini e Sophia Chow, foram eliminadas nas oitavas de final pelas russas Elizaveta Kudinova e Anastasia Semenova, com parciais de 6/3 6/2.

Programação e onde assistir

O sábado, 5, é o dia decisivo no torneio com as semifinais femininas a partir das 9h45. As semis do masculino começam às 12h45. Os dois primeiros jogos terão transmissões do Disney+ e do PlayBT no YouTube. A decisão feminina começa às 18h e a masculina logo a seguir com transmissão da ESPN 4 e do PlayBT .

Quadra Central – Programação

9h45 – Eva Fernandez Palos (ESP) / Raquel Iotte (BRA) [8] vs. Sofia Cimatti (ITA) [5] / Greta Giusti (ITA)

11h15 – Graziele da Mata Silva (BRA) / Marcela Vita (BRA) [7] vs. Flaminia Daina (ITA) [2] / Nicole Nobile (ITA)

12h45 – André Baran (BRA) / Michele Cappelletti (ITA) [1] vs. Giovanni Cariani (BRA) [3] / Daniel Mola (BRA)

14h00 – Leonardo Garrossino Branco (BRA) / Allan Oliveira (BRA) [5] vs. Nicolas Gianotti (FRA) [2] / Mattia Spoto (ITA)

17h55 – Final Feminina

A seguir – Final Masculina

