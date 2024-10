Retorno confirmado: Brusque vai jogar próximo jogo como mandante na Série B no Augusto Bauer

A espera já tem data para acabar! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite desta quarta-feira, 2, que o próximo jogo do Brusque como mandante será no estádio Augusto Bauer.

O Brusque vai receber o Ituano no Augusto Bauer no próximo dia 14, uma segunda-feira, às 18h30. Inicialmente, a CBF havia marcado este e o duelo do Quadricolor contra o CRB, no dia 18, para o Hercílio Luz, em Itajaí, mas confirmou a mudança de ambos para o estádio da cidade após a aprovação de laudos enviados.

O duelo com o Ituano será o primeiro jogo oficial do Brusque no Augusto Bauer desde a final da Série C em 2023, na derrota por 2 a 1 para o Amazonas, em 22 de outubro do ano passado. Desde então, o estádio passou por obras de modernização e ampliação de capacidade.

Antes do jogo com o Ituano, o Brusque visita o Avaí nesta sexta-feira, 4, às 21h30, pela 30ª rodada da Série B. O Quadricolor ocupa a 18ª colocação da competição, com 29 pontos, a três do Botafogo-SP, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

