Bingo do Clube de Mães da Apae de Brusque acontece na próxima semana

O Clube de Mães da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realiza na próxima terça-feira, 8, mais uma edição do seu tradicional bingo. O evento acontece na sede da instituição, a partir das 14h.

O valor é de R$ 25 por pessoa e dá direito a duas cartelas de bingo e um delicioso café. O evento contará ainda com roda da fortuna e bazar. Cartelas avulsas poderão ser adquiridas também no valor de R$ 2. Os participantes que quiserem, podem levar brindes para o bingo.

Reserva de mesas

Grupos com maior quantidade de pessoas que desejam participar do evento devem entrar em contato com Clara, pelo (47) 9 9989-1833 ou Lucimar, no (47) 9 9971-0681 para reserva de mesas.

A Apae de Brusque fica na Avenida Augusto Bauer, nº 350 – Jardim Maluche. Os valores arrecadados no evento serão revertidos para a instituição.

Bingo de Natal 2024

Durante o evento deste mês de outubro, estará disponível o ingresso para aquisição para o tradicional Café e Bingo de Natal da entidade, no valor de R$ 50. O evento será no dia 12 de novembro. “Desde já convidamos a todos que queiram prestigiar o nosso Bingo de Natal, um evento já tradicional no nosso calendário, que reúne um grande número de participantes e é sempre muito especial”, comenta a presidente do Clube, Lucimar Mafra.

Leia também:

1. Ex-alunos do Colégio São Luiz se reúnem para celebrar 44 anos de formatura

2. Saiba o que disseram os candidatos a prefeito de Guabiruba durante o debate do jornal O Município

3. VÍDEO – Corpo encontrado carbonizado em São João Batista era de policial aposentado; ex-companheira é principal suspeita

4. Corpo desmembrado é encontrado dentro de fogueira, em Palhoça

5. Ordem de serviço da obra do trevo da rodovia Antônio Heil é assinada

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: