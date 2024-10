No último fim de semana de setembro, mais precisamente no sábado, 28, os ex-alunos da 3ª Série B (noturno) do Colegial Secundário do Colégio São Luiz de Brusque, formados em 1980, reuniram-se para celebrar os 44 anos de formatura.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O reencontro, repleto de emoção e nostalgia, aconteceu no espaço gourmet de um renomado edifício no coração da cidade, sendo um local cuidadosamente escolhido para acolher momentos tão preciosos.

Ex-alunos celebrando amizades

À medida que os ex-alunos chegavam, abraços calorosos e olhares cúmplices surgiam, reavivando instantaneamente a antiga conexão e trazendo de volta toda a emoção vivida anos atrás.

Abraços longos, seguidos por sorrisos emocionados e até algumas lágrimas que silenciosamente deslizavam pelas faces, marcavam o início de um evento que prometia ser inesquecível.

A cada reencontro, histórias do passado eram reavivadas, memórias de uma época em que a amizade e a cumplicidade eram o alicerce de suas vidas jovens.

A energia no ar era palpável, como se, por um instante, todos fossem transportados de volta aos dias intensos e vibrantes de 1980, quando seus corações batiam em perfeita sintonia, unidos pela promessa de um futuro que, na época, ainda estava por se revelar.

Ex-alunos honrando seus mestres

Entre os convidados, três professores que marcaram profundamente a trajetória acadêmica da turma: Bernadete de Oliveira Fischer (Biologia), Magda Regina Becker Bork (Matemática) e Ilton Montibeller (Química), receberam seus ex-alunos com sorrisos orgulhosos.

A ausência do patrono, professor Valentim Beber, que infelizmente não pôde comparecer, foi sentida, mas de certa forma, ele estava presente no espírito marcante do evento.

Brinde à amizade duradoura

No auge da celebração, o delicioso almoço, regado a champanhe, coroou o reencontro com um brinde em alto estilo.

As taças tilintaram no ar, em uma comemoração que não era apenas de um passado glorioso, mas de uma amizade que resistiu ao teste do tempo.

A cada taça levantada, lembranças e conquistas eram celebradas, numa mistura de gratidão e saudade.

Reflexões de uma jornada

Eunice Maria Cardeal, uma das formandas, resumiu com perfeição o espírito do encontro em suas palavras emocionantes:

“O último ano do ensino médio fervia com sangue pulsante correndo em nossas veias. Tudo era motivo para estarmos juntos, marcando nossos dias, nossas contradições e incertezas.”

“Éramos como elos de uma só corrente; sentíamos que estávamos todos conectados, desejávamos essa união constante, embora soubéssemos que, em breve, cada um seguiria seu próprio caminho, buscando novos desafios”.

“Afinal, nunca, nunca, nenhum homem é uma ilha. Hoje, 44 anos depois, eis-nos juntos outra vez, festejando mais um encontro”.

A Festa do Esquenta

Este reencontro não foi apenas uma comemoração do passado, mas um aquecimento para algo ainda maior.

Já batizado como “A Festa do Esquenta”, este encontro deu o pontapé inicial para o grande evento que acontecerá no próximo ano, quando ex-alunos e professores celebrarão os 45 anos de formatura, em 2025.

O entusiasmo já paira no ar e os preparativos, impulsionados pela energia renovada deste reencontro, já começaram.

Assim, o evento encerrou-se da mesma forma que começou, ou seja, com abraços longos, discursos emocionados e promessas de novos reencontros.

O passado, presente naquele dia, continuará vivo, enquanto a expectativa pelo futuro e pelos 45 anos já se faz sentir.

Afinal, como foi bem lembrado, os elos daquela corrente, forjados há tanto tempo, permanecem firmes, prontos para novas celebrações e novos capítulos dessa história que parece nunca ter fim.

Ex-alunos e professores em memórias

Encerramos esta pauta em grande estilo, apresentando de forma objetiva a narrativa deste fascinante reencontro por meio de belas fotos capturadas durante o evento.

Confira as imagens a seguir.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

