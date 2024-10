Defesa Civil emite alerta para chance de chuva intensa em Brusque nesta quarta e quinta-feira

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para o risco de chuva intensa com chance de temporais entre esta quarta, 2, e quinta-feira, 3, em Brusque. O município, assim como regiões próximas, estão em estado de observação para a possibilidade de ocorrências relacionadas à chuva. Há chance de alagamentos.

De acordo com o órgão, os temporais devem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O temporal é resultado do avanço de uma frente fria.

As regiões que mais devem ser atingidas por enquanto são: Litoral Sul, Planalto Sul, Grande Florianópolis e Grande Oeste Catarinense. Ao longo do dia, regiões como Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte.

Nas áreas em laranja do mapa meteorológico da Defesa Civil, o risco para ocorrências relacionadas à chuva é alto, já nas áreas em amarelo a possibilidade diminui, porém, os temporais são isolados e estão acompanhados de chuva pontualmente intensa. Nas regiões em verde as chances são pequenas.

Confira o mapa meteorológico:

