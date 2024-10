Atletas do Barateiro Havan Futsal são convocadas para o Sul-Americano Sub-20

A goleira Luiza e a ala Tigrinho, do Barateiro Havan Futsal, foram convocadas para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputa o Sul-Americano da Categoria de 26 de outubro a 3 de novembro, no Paraguai. Ambas integram o elenco brusquense que disputou a Liga Feminina de Futsal neste ano.

“É a realização de um sonho. Sempre me dediquei muito para chegar até aqui, e ser convocada para a seleção é o reconhecimento de todo o trabalho. Estou muito feliz e motivada para representar o Brasil da melhor forma possível”, comenta Luiza.

“Estou muito emocionada com essa oportunidade. Ser chamada para a seleção é algo incrível, e vou dar meu máximo para honrar a camisa do Brasil. Agradeço a todos que sempre acreditaram em mim e me apoiaram nessa jornada!”, completa Danieli Rotava, a Tigrinho.

A presidente do Barateiro Futsal, Daniela Civinski, destaca o orgulho de ter mais atletas em seleções de diversas categorias. “A convocação de Luiza e Tigrinho enche nosso clube de orgulho. É gratificante ver o reconhecimento do trabalho delas, e sabemos que elas darão tudo para representar o Brasil com muita garra e levar o nome do Barateiro junto com elas.”

O Campeonato Sul-Americano de Futsal Feminino Sub-20 da Conmebol será realizado no Paraguai, de 26 de outubro a 3 de novembro, com a participação das dez seleções da confederação.

O Brasil está no Grupo B, com Colômbia, Equador, Bolívia e Chile. O Grupo A tem Paraguai, Argentina, Uruguai, Venezuela e Peru. As duas melhores equipes de cada grupo passam às semifinais. As terceiras colocadas disputam o quinto lugar, as quartas se enfrentam pelo sétimo lugar e as quintas buscam o nono lugar em novas partidas.

Leia também:

1. Ex-alunos do Colégio São Luiz se reúnem para celebrar 44 anos de formatura

2. Único debate entre candidatos à Prefeitura de Guabiruba é realizado pelo jornal O Município nesta quarta-feira

3. VÍDEO – Corpo encontrado carbonizado em São João Batista era de policial aposentado; ex-companheira é principal suspeita

4. Corpo desmembrado é encontrado dentro de fogueira, em Palhoça

5. Ordem de serviço da obra do trevo da rodovia Antônio Heil é assinada

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: