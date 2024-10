Único debate entre candidatos à Prefeitura de Guabiruba é realizado pelo jornal O Município nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 2, o jornal O Município promove o debate entre os candidatos à Prefeitura de Guabiruba: Marquinho Habitzreuter (Podemos), Renata Ferreira (PL) e Zirke (PP). O debate inicia às 19h30 e será transmitido ao vivo no portal do jornal (omunicipio.com.br) e no canal no YouTube do O Município (youtube.com/omunicipiobru).

O diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, Andrei Paloschi, destaca que o debate do jornal será o único realizado em Guabiruba. “Mais uma vez, o jornal é responsável por realizar o único debate, assim como ocorreu na eleição passada. Isso demonstra nosso compromisso com Guabiruba, de ver os candidatos frente a frente e permitir que o eleitor faça a melhor escolha”, afirma.

O debate seguirá uma dinâmica que combina momentos de interação direta com a exposição das propostas. Os candidatos permanecerão sentados em poltronas individuais, mas, durante as rodadas de perguntas e respostas, se levantarão para ficar frente a frente com o adversário no centro do estúdio. Esse formato favorece um diálogo direto entre os participantes, proporcionando aos eleitores uma oportunidade clara de comparar as visões de cada um.

O primeiro bloco será dedicado a perguntas formuladas por jornalistas do O Município, focadas na gestão pública e na visão política dos candidatos. Cada um terá 2 minutos e 30 segundos para responder, com a ordem de participação já definida por sorteio.

Nos blocos seguintes, os candidatos farão perguntas entre si, com temas sorteados ao vivo no segundo bloco e temas livres nos demais. O tempo para perguntas será de 30 segundos, seguido de 2 minutos para respostas, além de 1 minuto para réplicas e tréplicas.

O debate seguirá essa estrutura de perguntas e respostas até o quinto bloco, sempre alternando a ordem de quem pergunta e responde, garantindo que todos os candidatos tenham a oportunidade de confrontar seus adversários. No sexto e último bloco, os candidatos terão 2 minutos para fazer suas considerações finais, encerrando o evento.

Dois intervalos de cerca de cinco minutos estão previstos, permitindo que os candidatos se comuniquem brevemente com seus assessores e atendam a necessidades pessoais. O tempo total estimado para o debate é de 1h30.

O debate conta com patrocínio da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Unifebe, Decorgesso, Industrial Irmão Hort e Guabifios.

Regras do debate

O debate seguirá regras rigorosas, visando garantir imparcialidade e ordem. Todos os participantes receberam previamente as regras e concordaram com o formato.

Ele será realizado se pelo menos dois candidatos estiverem presentes; em caso de ausência de dois, será substituído por uma entrevista ao vivo de 30 minutos com o candidato presente. No entanto, todos já confirmaram presença.

Os candidatos têm suas posições definidas por sorteio, que determina a ordem de apresentação, o local onde se sentarão no estúdio e onde deverão se posicionar durante as interações.

Um sinal sonoro será utilizado para alertá-los quando restarem 10 segundos para o término de suas falas, seja nas perguntas ou respostas. Cada candidato poderá contar com um assessor, que ficará em uma sala reservada acompanhando o debate por monitor e poderá se comunicar com o candidato apenas nos intervalos.

A comissão julgadora será composta por dois advogados indicados pelo curso de Direito da Unifebe e um jornalista, e será responsável por analisar pedidos de direito de resposta. Esses pedidos só serão aceitos em casos de ofensas pessoais ou informações falsas.

O mediador do debate será o jornalista Cristóvão Vieira, editor-chefe do jornal O Município Blumenau, pertencente ao Grupo O Município. Ele conduzirá o evento e poderá suspender o debate caso as regras sejam desrespeitadas.

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: