VÍDEO – Corpo encontrado carbonizado em São João Batista era de policial aposentado; ex-companheira é principal suspeita

A Polícia Civil identificou como Carmelito Piragibe de Aquino, de 70 anos, o corpo que foi encontrado carbonizado na SC-108, em São João Batista. O crime aconteceu no dia 10 de setembro. As informações foram divulgadas pela polícia na noite da terça-feira, 1º.

Ele foi morto por estrangulamento e depois teve o corpo incinerado. Ele residia em Tijucas com a ex-companheira e era Policial Civil aposentado do estado do Paraná.

Investigação

As investigações identificaram a ex-companheira da vítima, uma mulher de 45 anos, como a principal suspeita do crime. No entanto, os motivos que do crime não foram divulgados até o momento.

Uma semana após a morte da vítima, ela fugiu para o Paraguai. Então, a polícia solicitou o apoio da Delegacia de Polícia Civil de Guaíra (PR), que realizou diligências para encontrá-la.

Também foi articulado com a Polícia Nacional de Investigações do Paraguai para que efetuassem a prisão dela no país. Ela foi presa na terça-feira, 1º, na cidade de Salto del Guairá, no Paraguai.

Arma do crime

Com a suspeita, foi encontrada uma arma de fogo pertencente a Carmelito, além de documentos pessoais dele e o veículo utilizado no crime.

A polícia nacional de investigações do Paraguai formalizou a expulsão da suspeita e a trouxe para o Brasil, onde ficará presa. A Polícia Civil segue investigando o possível envolvimento de outras pessoas no crime.

“O inquérito policial deverá ser concluído em 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período devido à complexidade das investigações”, informa a Polícia Civil.

Confira o momento da prisão:

