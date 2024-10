Governo autoriza contratação de projetos de dragagem do canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes

O governador Jorginho Mello assinou nesta terça-feira, 1º, em ato na Associação Empresarial de Itajaí, a ordem de serviço para que sejam elaborados o projeto executivo e estudos ambientais para dragagem do canal a montante dos portos de Itajaí e Navegantes. O objetivo é viabilidade da manutenção e execução, com batimetria, visando a ampliação do canal navegável e acesso aos TUPs e estaleiros no rio Itajaí-açu.

“Estamos investindo e vamos continuar, vamos fazer aqui também na dragagem do porto e todos sabem. A recuperação deste trecho do rio Itajaí-açu, que fica acima dos portos de Navegantes e Itajaí, vai ajudar na prevenção e combate às enchentes que atingem a região. Mas também é uma obra que ajuda a recuperar a atividade dos terminais e estaleiros que atuam nesta área e que enfrentam dificuldades por conta da falta de dragagem”, afirma o governador Jorginho Mello.

O investimento do governo nos projetos será de R$ 820 mil, via Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias (Spaf). A empresa vencedora da licitação, Acquaplan – Tecnologia e Consultoria Ambiental, terá 150 dias para concluir os trabalhos que envolvem a atualização e adequação de levantamentos hidrográficos e projeto executivo para dragagem do canal a montante do Porto de Itajaí com viabilidade da manutenção e execução, visando a ampliação do canal navegável e acesso aos TUPS e estaleiros.

“A situação atual apresenta restrições de profundidade que impactam diretamente na capacidade de operação portuária e na segurança da navegação. Este projeto determinará o que efetivamente precisa ser feito, qual o volume de dragagem nesta área, por exemplo, e a partir destas informações o estado terá informações sobre quais outros investimentos serão necessários para que as empresas que atuam na área possam se desenvolver e diminuir os riscos que a população enfrenta a cada período de fortes chuvas”, acrescenta o secretário da Spaf, Ivan Amaral.

O aprofundamento do canal gerará uma melhoria na vazão do rio Itajaí, conforme estudos realizados pela Defesa Civil, reduzindo os efeitos das cheias e inundações na região, beneficiando diversos municípios e a atividade portuária.

