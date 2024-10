Como foram os bastidores do debate de Botuverá entre Nene e Victor

Nene (MDB) e Victor (PP), que disputam à Prefeitura de Botuverá, discutiram o futuro da cidade no debate entre os candidatos a prefeito organizado pelo jornal O Município nesta terça-feira, 1º. Antes do evento, os candidatos conversaram com suas equipes para alinhar as estratégias. O debate foi realizado no estúdio do jornal.

O primeiro a chegar na sede de O Município foi o advogado Leonardo Maestri, assessor de Nene durante o evento. Em seguida, chegou Nene, acompanhado da filha e do genro. Victor e o advogado-assessor Carlos Henrique Delandrea chegaram na sequência.

Maestri contou à reportagem que leu as regras do debate antes do evento. Nene disse que fez uma conversa junto com membros da campanha para discutir os assuntos a serem tratados. Ambos os candidatos utilizaram folhas para basear as perguntas.

Durante entrevista pré-debate, Nene afirmou que o encontro seria uma oportunidade para o eleitor botuveraense escolher o candidato mais preparado para votar e comentou que teria uma postura respeitosa.

Delandrea disse que Victor estudou o formato do debate em duas reuniões com membros do Progressistas, partido do candidato. A ideia, de acordo com o advogado e assessor, era analisar o que poderia ser abordado no encontro entre candidatos.

Antes do início do debate, Victor disse, em entrevista a O Município, que pretendia mostrar as propostas para o eleitor de Botuverá e, também, como será a administração da prefeitura caso seja eleito para quatro anos de mandato.

O debate começou às 19h30. Antes, às 19h05, quando os candidatos recebiam as últimas orientações com a equipe do jornal O Município, um sorteio para definir a ordem de pergunta e resposta foi realizado. Nene foi sorteado e, assim, foi o primeiro a falar.

Encontros com assessores e fim do debate

Encontros entre assessores e candidatos ocorreram nos intervalos. Nene e Leonardo Maestri conversaram na parte externa da sala dos assessores em ambos os intervalos, enquanto Victor e Carlos Delandrea discutiram novas estratégias dentro da sala.

No fim do debate, Nene e Victor se cumprimentaram, conversaram um pouco entre si e com a equipe de O Município e, em seguida, deixaram a sede do jornal. Os eleitores voltam às urnas no próximo domingo, 6, para decidir quem será o novo prefeito de Botuverá a partir de 2025.

