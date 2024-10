Crise climática é ignorada em campanhas para prefeituras de SC

Assunto ignorado

Desde o início da campanha eleitoral até agora, nenhum dos candidatos a prefeito nas principais cidades de SC abordou o assunto crise climática em suas plataformas, embora todas, durante boa parte das últimas semanas, estivessem cobertas por fumaça espessa em razão das queimadas. É lamentável que a crise ambiental, que afeta cada dia mais o cotidiano do eleitor, permaneça distante das urnas.

Voto do idoso

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral de SC, exatos 515.587eleitores com mais de 70 anos estão aptos a ir às urnas neste domingo, o equivalente a 9,15% o total. Para quem tem mais de 70 anos o voto é facultativo. A lamentar que a maioria dos candidatos a prefeito não incluiu como deveria este segmento do eleitorado em suas plataformas.

Amazônia, aqui

Seguem a todo ritmo as obras de construção do Amazon Parques & Resorts, em Penha. Será o primeiro resort do mundo com temática amazônica. Com uma área total de 20 mil m² distribuída em três torres, o resort oferecerá acomodações para até 1.056 hóspedes, com múltiplas atrações, como uma piscina de 420 m², brinquedos aquáticos, trilhas ecológicas, quadras de beach tennis e tirolesa.

Frustração

Quem visita (ou quer visitar, informando-se antecipadamente) os parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, que são concedidos a uma empresa privada, se frustra com o valor dos ingressos, de R$ 102 por pessoa. Um programa em família fica muito caro, convenhamos. Conforme a imprensa sulina catarinense, a comunidade do entorno e os operadores de turismo reclamam que os investimentos esperados, como mirantes de vidro e pontes suspensas, detalhados na concessão, ainda são uma miragem.

Gusttavo Lima

Apesar das notícias negativas recentes sobre ele, o cantor Gusttavo Lima mantém sua agenda cheia. Suas próximas apresentações em SC serão dias 5 e 6 de janeiro de 2025, em Florianópolis, no Parador Internacional, e Balneário Camboriú, na Arena Open Camboriú.

Vinho “Juarez”

Edson Machado, presidente do Instituto Internacional Juarez Machado, está mandando os disputadíssimos convites para o pré-lançamento, dia 9, às 19 horas, do vinho “Juarez Machado”, na sede do instituto, em Joinville. Trata-se de um blend produzido com uvas francesas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec e Merlot , safra 2022, pela vinícola pioneira de altitude Villa Francioni, de São Joaquim. São seis rótulos exclusivos e colecionáveis.

Em sociedade

Como dizia o lendário colunista social florianopolitano Zury Machado, “em sociedade tudo se sabe”. O bafão do momento envolve um milionário octogenário de origens interioranas, que recentemente divorciado, arrumou uma noiva e agora vai ser pai. Mas para ter certeza disso exigiu que a amada fizesse o exame de DNA.

Tragédia

Para discutir e buscar alternativas acerca da redução e da prevenção de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, o Ministério Público de SC promoveu ontem uma reunião de trabalho com o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Detran, representantes médicos que atuam nas emergências dos hospitais, SAMU, Guarda Municipal, CDL e Conselho de Segurança de Florianópolis. Motivo principal, dentre outros: o Hospital Regional de São José, referência em atendimento de traumas, registra, neste ano, aumento de 83% dss ocorrências relacionadas a tais acidentes na comparação com 2023.

Seleção catarinense

Sem os estrelismos daquele bando de mercenários que acham que jogam futebol, a seleção brasileira de futsal masculino, que está na semifinal do campeonato mundial da modalidade, tem cinco atletas catarinenses no elenco. São os goleiros Willian (de Jaraguá do Sul) e Diego Roncaglio (de Blumenau), o ala Dyego (de Palmitos), e os pivôs Pito (de Chapecó), e Ferrão (de Chapecó). O técnico Marquinhos Xavier também é catarinense de Joinville. A grande final será neste domingo, em Tashkent, no Uzbequistão.

Crime hediondo

A partir de um recurso originário de SC, o Supremo Tribunal Federal vai analisar se uma pessoa condenada por crime hediondo que seja ré primária no mesmo tipo de crime e tenha cumprido metade da pena pode progredir de regime e ter o benefício do livramento condicional e da saída temporária. Para isso, os “supremos” terão que decidir se é possível aplicar retroativamente a esses casos apenas partes favoráveis de normas que permitem esses benefícios.