A primeira semana de outubro avança para esta quarta-feira, 2, sinalizando mudanças nas condições do tempo para Brusque e região, que inclui o retorno das chuvas e a necessidade do uso de agasalhos.

A iminente chegada de uma frente fria ao longo do dia traz a promessa de, além das precipitações, a possibilidade de trovoadas e, na sua retaguarda, uma queda nas temperaturas.

Desse modo, um padrão térmico mais ameno é esperado para quinta-feira, 3, não muito além da casa dos 20°C, isso após o calor de 34°C registrado na terça-feira.

Confira os detalhes completos sobre essa projeção climática no boletim que será apresentado logo após a foto na nota, gentilmente compartilhada com nossa coluna pelo meteorologista Piter Scheuer.

Brusque sob frente fria à vista

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque, assim como os residentes das demais cidades situadas no Vale do Itajaí Mirim, devem ficar atentos às condições climáticas esperadas para esta quarta-feira.

O dia, que ainda começou predominantemente seco, promete mudanças significativas no panorama meteorológico com a iminente chegada de uma frente fria.

O referido sistema trará de volta as chuvas, a possibilidade de trovadas e, na sua retaguarda, uma queda nas temperaturas.

Essa mudança deve começar a ocorrer mais provavelmente no decorrer da tarde, porém, já podendo se manifestar durante a manhã, dependendo do avanço do sistema em direção à região.

Antes dessa transição, o sol ainda pode aparecer entre nuvens, especialmente durante a manhã, quando as temperaturas ainda tendem a superar a marca dos 23°C.

Uso de agasalhos em Brusque

Ao avançarmos para a segunda metade da semana, a quinta-feira sinaliza um padrão térmico mais ameno, com temperaturas não ultrapassando muito os 20°C.

Nesse dia, o uso de agasalhos será necessário ao longo do período. Isso porque a presença do sol será limitada.

Aqueles que têm atividades ao ar livre programadas devem estar atentos, pois o risco de chuva estará presente, sem um horário específico.

Para sexta-feira, o quadro não deve mudar muito. Embora sejam esperadas algumas aberturas de sol.

No entanto, os termômetros ainda apontam registrar temperaturas não muito além dos 20°C.

Assim, a frente fria que chega nesta quarta-feira promete um alívio ao abafamento que alcançou 34°C na terça-feira, sinalizando uma queda aproximada de 13°C nos picos máximos em 48 horas.

Monitoramento

As mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos fundamentam essas informações.

É importante lembrar que as previsões estão sujeitas a constantes mudanças, à medida que novos dados são incorporados.

Continuaremos o monitoramento das condições climáticas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, vamos passar a abordar o monitoramento das condições climáticas registrado durante a madrugada desta quarta-feira no Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer (destaque em vermelho).

A apuração evidencia também os volumes de chuvas ocorridos entre meia-noite e as primeiras horas da manhã nos locais descritos em anexo. (destaque em azul).

