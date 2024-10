Colégio São Luiz terá turma de 5º ano no período da tarde em 2025; saiba quando iniciam as matrículas

A partir de 2025, o Colégio São Luiz terá uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental no período vespertino. São 35 vagas disponíveis e as matrículas para novos alunos acontecem a partir do dia 18 de outubro.

Antes das matrículas, haverá o período de rematrículas. A ampliação do serviço vem a partir da solicitação dos pais que têm os filhos estudando no 4º ano à tarde, e que agora poderão dar continuidade à formação no turno que melhor se encaixa em sua rotina.

“Nossa expectativa maior é acolher bem os nossos alunos que querem permanecer no período vespertino em nosso colégio”, destaca o diretor da instituição, padre Silvano João da Costa.

Padre Silvano ressalta que, no futuro, a intenção do colégio é expandir o Ensino Fundamental para o período da tarde, por isso, também, está sendo iniciado esse processo com as turmas.

Procura por vagas

O coordenador pedagógico do Ensino Fundamental I, Fabrício Bado, observa que, culturalmente, a procura por vagas no período matutino é sempre maior em Brusque, entretanto, como a cidade está crescendo, a procura pelo período vespertino vem acompanhando essa expansão.

“Dar continuidade aos serviços de excelência, em qualquer segmento e faixa etária, é o nosso ideal. Uma nova turma sempre é motivante, tanto para professores, como para os alunos. Esperamos ansiosos pela formação dessa nova turma”, ressalta o coordenador.

Segundo ele, a maior parte dos profissionais que atuam nos 5º anos pela manhã, também será responsável por atender os estudantes no período da tarde.

Mães na expectativa

Mãe do Miguel, de 7 anos, Camila Alves Dias Mesquita aprovou a ampliação da turma do 5º ano para o período da tarde. Ela, que já foi aluna da instituição, faz questão que o filho estude no Colégio São Luiz.

“Achei excelente essa mudança, pois considero ótimo que as crianças menores estudem à tarde. O Miguel tentou ir ao colégio de manhã esse ano, mas permaneceu por duas semanas e não se adaptou. Então, agradeço ao São Luiz por atender o pedido dos pais”.

Roselaine Erthal Fischer, mãe do Heiz Theodor, também afirma que o fato da instituição abrir uma turma de 5º ano vespertino fez toda a diferença na escolha pela instituição.

“Hoje, a correria do dia a dia e a necessidade profissional exige que tenhamos mais opções de escolha de turnos para as aulas dos nossos pequenos. Só tenho a agradecer por esta novidade do colégio”, finaliza.

