A frente fria que ingressou à região de Brusque na quarta-feira, 2, sinaliza uma mudança brusca no padrão térmico para esta quinta-feira, 3, impactando não só o município, mas também as demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Esse sistema atmosférico não apenas reintroduziu as chuvas, mas também está provocando uma queda nas temperaturas, levando em conta o calor de até 34°C registrado na terça-feira, 1.

Quinta-feira amena

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, os picos esperados para esta quinta-feira sinalizam não ultrapassar a marca de 20 a 21°C, resultando numa baixa sensação térmica ao longo do dia.

Isso se deve ao declínio nas temperaturas, que pode chegar a até 13°C em 48 horas nos picos máximos.

Assim, os agasalhos retornam à cena, exigindo que os moradores se preparem adequadamente para uma condição térmica notavelmente mais amena, a considerar a época do ano.

Quinta-feira ainda sob nuvens

Coutinho observa que esta quinta-feira será caracterizada por uma expressiva presença de nuvens. Caso o sol apareça, será por curtos períodos.

Portanto, para aqueles que planejam atividades ao ar livre, o especialista recomenda cautela, uma vez que o risco de chuviscos ocasionais não está descartado, sem um horário específico previsto para sua ocorrência.

Sexta-feira

Para a sexta-feira, Coutinho antecipa uma situação climática mais favorável às práticas externas para Brusque e região.

A principal diferença está na expectativa das aberturas de sol, que podem se prolongar um pouco mais.

No entanto, a predominância das nuvens persistirá, e a possibilidade de chuviscos ou garoa isolada também fará parte da previsão.

Os picos máximos para esse dia não devem exceder significativamente a marca dos 22 a 23°C, mantendo, portanto, um clima bastante fresco para o município e a região, conclui o profissional.

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh, em parceria com seus apoiadores, apresenta mais uma pauta relevante ao grande público.

Conheça os patrocinadores que acreditam neste trabalho e clique nos banners abaixo para então descobrir os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Conheça a cachorrinha resgatada na Fenarreco de 2023 que então promete brilhar no desfile da festa deste ano

2. Encerramento do retiro de jovens emociona e lota igreja em Brusque

A quinta-feira na madrugada

Dando continuidade à matéria, abordamos agora o monitoramento das condições climáticas, então, observadas na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados apresentados são oriundos da rede Groh Estações.

A tabela abaixo exibe o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondendo a cada local descrito em anexo (em vermelho).

A apuração também revela os volumes de chuva registrados nas últimas horas, abrangendo o período entre meia-noite e as primeiras horas do dia (em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, prepare-se para se encantar com as deslumbrantes fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada clique captura a essência mágica do amanhecer desta quinta-feira em cada um dos locais mencionados nas legendas.

Mergulhe nessas imagens inspiradoras e deixe-se levar pela beleza que elas revelam.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 19

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

• Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK