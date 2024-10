VÍDEO – Ciclista é atingido na cabeça por caminhão com tampa traseira aberta em Joinville

Um ciclista, de 44 anos, foi atingido por caminhão que estava com a tampa traseira aberta no início da tarde desta quarta-feira, 2, em Joinville. O acidente ocorreu por volta de 14h30 na rua Ponte Serrada, no bairro Comasa.

Em imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível perceber que o ciclista estava com um guarda-chuva. Já o caminhão transitava no sentido contrário e estava com a tampa de trás aberta. O homem foi atingido na região da cabeça e ficou caído após o impacto.

Veja o vídeo:

A vítima estava na ciclofaixa, que fica parcialmente sem faixas pintadas na frente de um supermercado, onde exatamente acontece o acidente.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e pelo Samu, que conduziu a vítima para o hospital São José.

A unidade informou ao jornal O Município Joinville que o homem está recebendo atendimento e o estado de saúde dele é grave. Não há informações se o motorista do veículo prestou ajuda a ele no momento do acidente.

