Discussões quentes, bastidores amenos: como foi o debate entre os candidatos a prefeito de Guabiruba por trás das câmeras

O debate do jornal O Município entre os candidatos a prefeito de Guabiruba foi realizado na noite desta quarta-feira, 2. Todos os três candidatos participaram. Nos bastidores, os concorrentes ao Executivo conversaram e mantiveram um clima ameno, enquanto o debate foi quente dentro do estúdio.

Antes de o debate iniciar, os candidatos Zirke (PP) e Renata Ferreira (PL) conversaram entre si, na presença de seus assessores e da equipe do jornal O Município. No final, Renata e o assessor dialogaram com Marquinho Habitzreuter (Podemos) e o representante da campanha.

Renata Ferreira foi a primeira a chegar na sede do jornal O Município para o debate. Ela estava acompanhada do marido Evandro Marcos, que teve o papel de assessor durante o evento.

A candidata contou à reportagem de O Município como foi a preparação. Uma reunião foi realizada entre membros do partido. Eles estudaram o que poderia ser tratado, como saúde e educação. As reuniões aconteceram no decorrer da semana.

Em seguida, Zirke chegou ao jornal O Município, acompanhado do vice-prefeito Cledson Kormann, que assessorou o candidato durante o encontro. Antes do debate, uma reunião entre os dois e a assessoria de imprensa de Zirke foi realizada para alinhas as estratégias.

Cledson relatou à reportagem que o preparo psicológico foi um dos assuntos discutidos entre a equipe de campanha antes do debate. Ele disse ainda que números relacionados à cidade foram revisados. A reunião aconteceu na manhã desta quarta.

Marquinho Habitzreuter e o assessor Ediney Putsch chegaram à sede do jornal O Município na sequência. Assim como os demais candidatos, houve uma preparação prévia. Foi realizada uma reunião entre membros da campanha do candidato.

O assessor Ediney contou à reportagem que foram realizados três encontros. As reuniões aconteceram no domingo, 29, e na terça-feira, 1º. Eles estudaram formato e regras do debate.

