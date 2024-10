A história da brusquense Nany Valencio e sua fiel companheira, a cachorra Fenarreco, é uma daquelas narrativas que tocam o coração e mostram o poder do amor e da conexão entre humanos e animais.

Em um sábado cinzento e chuvoso, no dia 14 de outubro de 2023, durante a tradicional festa da Fenarreco em Brusque, Nany, apaixonada por cães, encontrou uma cachorrinha abandonada em condições precárias.

A pequena, com cerca de três meses de vida, estava magra, molhada e sem dono, vagando pela parte externa do pavilhão de eventos, perto do brinquedo conhecido como “casa dos horrores”.

Naquele momento, Nany sentiu uma forte conexão, embora inicialmente tenha pensado que o animal pertencia aos trabalhadores do brinquedo.

Mesmo então após entrar na festa, a imagem da cachorrinha não saía de sua mente.

Depois de beber um chopp, ela reuniu coragem e voltou ao local para verificar a situação da cadelinha e tentar entender o que havia acontecido, de fato, com o animal.

Para sua surpresa, descobriu que ela estava abandonada há dias e que não tinha dono.

Sem hesitar, Nany tomou uma decisão impulsiva, mas cheia de compaixão; pegou a cachorrinha em seus braços e a levou diretamente para casa, sem sequer voltar à festa.

A recepção foi calorosa por parte de Athena, outra cachorra da família, que logo deu as boas-vindas à nova companheira.

Na manhã seguinte, Nany ainda achava que tudo não passava de um sonho.

Mas ao entrar na lavanderia, lá estava a pequena cachorrinha, olhando para ela, como se soubesse que aquele era apenas o início de uma linda história de amor e amizade.

Nomeada de Fenarreco

Nany decidiu, então, nomeá-la de Fenarreco, em homenagem à festa onde a encontrou.

Hoje, Fenarreco é uma figura muito querida, tanto pela família de Nany quanto pelos seguidores que acompanham suas aventuras e rotina através das redes sociais.

Fenarreco, a nova integrante da casa, é tratada como parte da família, assim como suas companheiras, Athena e Penélope. No entanto, há algo de especial nela.

Fenarreco e Nany

Segundo Nany, a cachorrinha parece sentir quando seus dias não estão bem e, de maneira quase mágica, sempre encontra uma forma de consolar sua dona.

Essa conexão é algo que muitos percebem, e não são poucos os que, ao conhecer Fenarreco, pedem para adotá-la.

No entanto, Nany sempre afirma com convicção que não foi ela quem adotou a cadela, mas sim, Fenarreco a escolheu como sua dona.

Pronta para o desfile

E essa história irá continuar a encantar. Em 2024, Fenarreco, a cachorra, terá uma participação especial na abertura do desfile da festa que leva seu nome.

Ela acompanhará o grupo dos goldens de Brusque e, com certeza, será uma das grandes estrelas do evento, pois sua presença encantadora e cheia de carisma certamente chamará a atenção de todos.

Fenarreco não é apenas uma cachorra; é um símbolo de amor, resiliência e das segundas chances que a vida pode nos oferecer, sempre pronta para dar e receber carinho.

Uma história que não deixa de emocionar e que, com certeza, continua a inspirar todos que têm a sorte de conhecê-la.

Galeria de fotos

Encerramos esta pauta com uma galeria de fotos da cachorrinha Fenarreco, então resgatada e pronta para brilhar no desfile da festa em 2024. *Créditos das imagens: Nany Valencio

