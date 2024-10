Identificado homem que morreu em acidente entre van e caminhão em Blumenau

Foi identificado como William Almeida de Oliveira, de 32 anos, o motorista da van que morreu em um grave acidente nesta segunda-feira, 30, em Blumenau.

William era natural do Paraná e deixa a esposa e duas filhas. Informações sobre o velório não foram divulgadas.

Grave acidente na rua Itajaí

O sargento dos bombeiros, Airton César Schmits, explicou a dinâmica do acidente entre uma van e um caminhão na tarde desta segunda-feira, na rua Itajaí. A van teria invadido a pista contrária e colidido com o caminhão.

De acordo com o sargento, a van carregava flores e invadiu a via oposta, se chocando contra o caminhão que carregava pedras. O caminhão tombou em seguida, prendendo o motorista dentro do veículo.

O condutor do caminhão foi encontrado consciente e com fratura exposta em uma das mãos, trauma torácico, dores na pelve e suspeita de fratura em uma das pernas, que ficou presa no veículo. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel.

A via ficou totalmente interditada por cerca de três horas. Além do Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar, Guarda Municipal de Trânsito e Samu também atenderam a ocorrência.

