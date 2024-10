Homem morre após acidente entre van e caminhão em Blumenau

Um acidente entre uma van e um caminhão causou a morte de um homem na tarde desta segunda-feira, 30, na rua Itajaí, próximo ao Sesi, em Blumenau.

O motorista da van morreu no impacto, já o condutor do caminhão ficou gravemente ferido. O Corpo de Bombeiros atuou no local.

A Guarda Municipal de Trânsito (GMT) interditou a rua em direção a Gaspar e solicitou para todos os motoristas darem a volta.

Dinâmica

O sargento dos bombeiros, Airton César Schmits, explicou a dinâmica do acidente. A van teria invadido a pista contrária e colidido com o caminhão.

De acordo com o sargento, a van era um veículo de transporte e carregava flores e invadiu a via oposta, se chocando contra o caminhão que carregava pedras. O caminhão tombou em seguida, prendendo o motorista dentro do veículo.

O condutor do caminhão foi encontrado consciente e com fratura exposta em uma das mãos, trauma torácico, dores na pelve e suspeita de fratura em uma das pernas, que ficou presa no veículo. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel. As vítimas ainda não foram identificadas.

*Colaborou Marlos Glatz

