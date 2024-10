O mês de outubro começa nesta terça-feira, 1, com expectativa de calor em Brusque e nas demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim, diante de temperaturas podendo atingir ou até ultrapassar os 30°C.

No entanto, esse padrão de aquecimento não deve se prolongar, pois uma frente fria está prevista para alcançar a região na quarta-feira, 2, trazendo uma transição para um clima mais ameno, além de chuvas.

Confira os detalhes completos dessa expectativa no boletim elaborado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que será apresentado logo após a foto.

Terça-feira sob calor

*Boletim: Climaterrra >>

Iniciamos este boletim com informações para esta terça-feira, que promete calor para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, sob temperaturas à tarde podendo atingir até 30°C, não descartando a possibilidade de superar esta marca em alguns locais.

Para quem planeja atividades externas, seja trabalho ou lazer, o dia sinaliza condições favoráveis, com a ausência de chuvas e a presença do sol entre variações de nuvens.

Calor recua

Na quarta-feira, o dia então indica a manutenção de um cenário seco em parte do período.

No entanto, os modelos meteorológicos apontam a aproximação de uma frente fria a partir da tarde, fazendo com que nuvens comecem a ofuscar o brilho do sol de forma gradativa.

Dessa forma, esse dia pode terminar com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, sinalizando a chegada de um clima mais ameno para a segunda metade da semana.

Calor dá lugar aos agasalhos

Na quinta-feira, a previsão é de maior cobertura de nuvens, com risco de chuvas sem horário definido e uma sensação térmica mais baixa não excedendo os 20°C, exigindo o uso de agasalhos.

Portanto, para quem planeja atividades ao ar livre, é importante estar atento para evitar contratempos.

Essa mesma condição climática se estenderá a sexta-feira, sinalizando começar com temperaturas relativamente frias, entre 12°C e 14°C em Brusque e nas cidades vizinhas.

No entanto, à tarde, o padrão térmico tende a ficar agradável, com máximas podendo ultrapassar os 20°C, embora sem exceder muito esse valor.

Monitoramento

Essas são as informações para os primeiros dias de outubro.

Vale lembrar que os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes mudanças, à medida que novas informações forem sendo incorporadas, e continuaremos monitorando a situação.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, vamos passar a abordar o monitoramento do tempo registrado durante a madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí-Mirim, realizado em colaboração com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas então registradas logo após o amanhecer (em vermelho).

A apuração também destaca que não houve registro de chuvas, no período entre a meia-noite e as primeiras horas da manhã (em azul).

