No Brasil, 24% da população já perdeu dinheiro em golpes nos últimos 12 meses

Perdendo dinheiro

No Brasil, 24% da população afirma que perdeu dinheiro em algum crime cibernético, nos últimos 12 meses. Entre os delitos estão clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. É o que revela uma pesquisa do DataSenado. O Estado de São Paulo se destaca como a unidade da federação com a maior quantidade de casos, chegando 30%, seguido por Mato Grosso, 28%, e Roraima, 27%. SC tem 22%.

Real digital

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) é autoria de um projeto que já começa chamar a atenção: proíbe a extinção do papel-moeda em substituição ao Drex, o real digital, como quer o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Outro projeto em trâmite, de 2020, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), determina a extinção do papel-moeda no país. Zanatta até admite a alteração parcial, mas desde que passe pelo Congresso.

Tragédia 1

No encontro promovido pela 30ª Promotoria de Justiça do MP-SC, anteontem, para se pensar numa ação efetiva das autoridades visando a redução de sinistros envolvendo motocicletas em Florianópolis, foram divulgados dados do Detran-SC apontando uma média de 30 mil multas mensais no Estado aplicadas a condutores de tais veículos, das quais 17 mil por excesso de velocidade. O resultado da imprudência é o grande número de acidentes, que somam 21 mil sinistros só em 2024.

Tragédia 2

Não menos alarmantes são os reflexos na área de atendimento de urgência e emergência e nos hospitais. Só o SAMU atendeu nos nove meses de 2024 um total de 3.857 vítimas de acidentes com motocicleta. Em se tratando de acidentes de trânsito, o Corpo de Bombeiros Militar revela que 40% dos atendimentos diários são relacionados a motociclistas. No Hospital Regional de São José, só os atendimentos de acidentes leves, registrados no setor de enfermaria, representam um custo diário de R$ 5 mil. Em acidentes graves, que exigem longos períodos de recuperação, esse valor pode chegar a R$ 170 mil por paciente.

Desafinação 1

A afinação que sempre houve entre o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) e Bolsonaro, está destoada. Um sinal disso é o agora explicito apoio do congressista catarinense ao influenciador Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito da cidade de São Paulo, enquanto o ex-presidente está com Ricardo Nunes (MDB), que concorre à reeleição.

Desafinação 2

Outro aparente desafino está em São José. Após resistir, Bolsonaro finalmente decidiu gravar vídeo para Adeliana Dal Pont, do PL, para prefeita. Mas o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no governo passado, Silvinei Vasques, vai de Orvino Coelho (PSD), que concorre à reeleição.

Tour do luxo

Mais um atrativo de Balneário Camboriú: a cidade tem atraído turistas interessados em conhecer de perto as inovações em construção civil que se tornaram obras de arte. O corretor de imóveis Bruno Cassola viralizou na internet ao compartilhar vídeos de tours por alguns dos apartamentos mais luxuosos e altos. O mais recente destaca uma mansão suspensa de 298 m² no 49º andar de um prédio com 191 metros de altura.

Foi

O mundo empresarial catarinense acompanha, triste, o fim da Pomi Frutas, antiga Renar Maçãs, fundada em 1962, em Fraiburgo. Foi uma das principais produtoras e vendedoras de maçãs in natura e processadas do Brasil. Após recente autofalência, a Justiça determinou o leilão de seus bens. Ainda no processo de recuperação judicial, seu passivo alcançava R$ 51 milhões.

Covardia

É espantoso! O ministro “supremo” Dias Toffoli, em decisão monocrática, livrou de punição mais um réu, e dos mais confessadamente corruptos, Leo Pinheiro, da Operação Lava Jato, sem nenhuma reação dos seus pares da corte. Por não se manifestarem, são cúmplices. Mais lamentável é ver o Congresso Nacional calado, compactuando imoralmente com tanto desmando. Até quando?

Passe livre

Florianópolis terá passe livre para os transportes públicos no primeiro turno das eleições municipais, domingo. Os horários serão os mesmos dos dias úteis, com linhas extras se houver demanda. O passe livre não é uma novidade na capital catarinense. No verão é assim em todos os domingos, e fora daquela estação os ônibus são gratuitos no último domingo do mês.