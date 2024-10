A região de Brusque deve se preparar para a possibilidade da ocorrência de chuva volumosa ao longo deste mês de outubro, com maior atenção à próxima semana, voltada ao período entre a terça-feira, 8, e a sexta-feira, 11.

Os dados meteorológicos preliminares indicam que todo o Vale do Itajaí-Mirim está sujeito a ser impactado por essa condição climática adversa, sendo importante considerar as possíveis alterações nas previsões.

Assim, convidamos os leitores a conferirem o boletim com detalhes complementares e abrangentes sobre o tema, que será apresentado logo após a foto, elaborado pelo meteorologista Leandro Puchalski.

Chuva volumosa à vista

Boletim: Leandro Puchalski >>

Neste boletim, abordaremos as últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que indicam a aproximação de um sistema de baixa pressão no decorrer deste mês de outubro.

Este sistema deve influenciar diretamente as condições climáticas na próxima semana no Sul do Brasil, incluindo a região de Brusque.

Caso essas expectativas se confirmem, espera-se um alto volume de chuva, com maior atenção voltada para o período entre terça-feira e sexta-feira.

Durante esses dias, os acumulados de chuva podem ser significativos, o que então requer vigilância.

Embora o risco de temporais não esteja descartado, é importante ressaltar que também haverá momentos de melhoria, com possíveis aberturas de sol, contudo, aparecendo pouco.

Chuva sob acompanhamento

Vale frisar que esse padrão climático extremo ainda está sob observação, e não podemos antecipar quais áreas do estado de Santa Catarina serão mais ou menos afetadas.

Isso depende do deslocamento do sistema e da sua incidência.

Portanto, estamos considerando os dados atuais, que demandam uma atenção especial para essa possível condição adversa.

Continuaremos, pois, a acompanhar a evolução das próximas rodadas dos modelos meteorológicos.

Previsão no fim de semana

Falando agora sobre este fim de semana, podemos antecipar condições climáticas favoráveis para quem planeja atividades ao ar livre em Brusque e nas cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

O risco de chuva é muito baixo, restrito a eventuais chuviscos ou garoa isolada.

Embora a previsão indique uma certa quantidade de nuvens, o sol deve aparecer, e essa nebulosidade não deve impedir sua presença por períodos prolongados.

As temperaturas sinalizam permanecer agradáveis, com máximas variando entre 23°C e 24°C neste sábado, podendo até exceder esse patamar no domingo.

Situação em monitoramento

Para concluir, todas as informações apresentadas neste boletim têm como base as rodadas mais recentes dos modelos meteorológicos.

É sempre bom lembrar que essas previsões estão sujeitas a constantes mudanças à medida que novas informações forem sendo incorporadas.

Seguiremos, portanto, monitorando a situação.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Sem chuva na madrugada

Dando sequência à edição deste sábado, destacamos agora as informações referentes ao monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local descrito (destacado em em vermelho).

A apuração também confirma a ausência de chuva desde a meia-noite até as primeiras horas do dia (destacado em azul).

Fotos dos leitores

Por último, convidamos você a conferir as belas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada cenário exibe a essência do início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK