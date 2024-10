As paisagens observadas na rua Holstein, em Guabiruba, nesta quinta-feira, 3, estão revelando um espetáculo cinzento e encantador, fruto da chegada de uma frente fria que transformou o clima da região.

As nuvens densas, ao cobrirem o céu, criaram um efeito envolvente que realçou a beleza do lugar, ao mesmo tempo em que sinalizavam uma mudança significativa na atmosfera.

Tudo isso, então, contrastado com o calor extremo de até 35°C enfrentado na terça-feira, 1.

Além das informações climáticas, mais adiante será apresentada uma galeria de fotos que ilustra de forma deslumbrante as paisagens da rua Holstein, refletindo perfeitamente essa nova realidade climática.

Quinta-feira amena

Quem precisou sair de casa logo cedo já sentiu na pele os primeiros sinais desse novo cenário.

No primeiro dia de outubro, os termômetros atingiram impressionantes 35°C em alguns pontos monitorados, aquecendo intensamente o ar da tarde.

No entanto, em um curto intervalo de apenas 48 horas, a temperatura despencou abruptamente. Na maioria dos locais, a queda nos picos variou entre 12°C e 15°C.

Foi em Presidente Nereu que se registrou a maior diferença, com um impressionante declínio de 18°C, reforçando a necessidade de agasalhos.

O céu encoberto, escondendo o brilho do sol, intensificou ainda mais o padrão térmico ameno, fazendo com que esta quinta-feira de primavera fosse percebida como um dia alinhado ao inverno.

Mesmo durante o início da tarde, as temperaturas máximas não passaram da casa dos 20°C.

As temperaturas da quinta-feira

Confira abaixo os valores desta quinta-feira pontuados em vermelho, enquanto ao lado, em azul, estão os picos máximos registrados na terça-feira.

Essa comparação evidencia a abrupta mudança em apenas 48 horas.

A quinta-feira vista no Holstein

Como prometido, encerramos esta pauta em grande estilo, apresentando os tons de cinza capturados na rua Holstein, em Guabiruba.

As fotografias desta quinta-feira ilustram de maneira clara toda a narrativa desenvolvida nesta matéria.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

