Identificado casal de Blumenau que morreu após carro cair em rio em Pouso Redondo

Foram identificados como Juraci e Luiz Cruz, de 57 e 64 anos, o casal que morreu após o carro sair da pista e cair no rio na manhã desta quinta-feira, 3, em Pouso Redondo.

O filho, de 28 anos, sobreviveu ao acidente sem ferimentos. A família era natural de Blumenau e viajava pela BR-470. Informações sobre velório ainda não foram divulgadas.

Carro sai da pista e cai no rio

O pai e a mãe morreram no local. O filho do casal conseguiu sair por conta própria do carro após a queda no rio, conforme o relatório dos bombeiros.

Ele tentou resgatar os pais e conseguiu retirar a mãe do veículo, mas ela já havia morrido. O pai também morreu no local e foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros Militar.

O veículo Renault Clio, com placa de Blumenau, viajava pela rodovia marginal da BR-470, km 176, por volta das 4h50, segundo a PRF. O carro seguia pela marginal quando saiu da pista e caiu no rio. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada, por isso, não há informações do porquê o acidente aconteceu.

O jovem foi encaminhado a Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária (PRF), que ficou responsável pelo local.

Leia também:

1. Carro de blumenauenses cai em rio e casal morre, em Pouso Redondo

2. Identificado jovem trabalhador que morreu após sofrer choque elétrico em Nova Trento

3. Retorno confirmado: Brusque vai jogar próximo jogo como mandante na Série B no Augusto Bauer

4. Ícone do jornalismo brasileiro, Cid Moreira morre aos 97 anos

5. Jornal O Município realiza último debate entre os candidatos a prefeito de Brusque nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: