Ícone do jornalismo brasileiro, Cid Moreira morre aos 97 anos

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos. A informação foi confirmada à TV Globo por sua esposa, Fátima Sampaio.

Ele completou 97 anos no último domingo, 29. O jornalista estava internado há algumas semanas.

Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional de 1969 a 1996, onde teve uma parceria de mais de uma década com Sérgio Chapelin. Ele também fez locuções no Fantástico, inclusive no quadro do ilusionista Mr. M.

Em 2010, a vinheta “Jabulaaani!”, nome da bola da Copa do Mundo, foi um sucesso na voz do jornalista. Em 2011, Cid Moreira gravou a Bíblia na íntegra.

