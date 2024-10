Realeza adulta e mirim da 37ª Fenarreco divulgam festa em Florianópolis

A realeza adulta e mirim da 37ª edição da Fenarreco visitou o Mercado Público de Florianópolis neste sábado, 5, junto com as candidatas à realeza do próximo ano, para divulgar o evento.

Na oportunidade, manezinhos e turistas puderam escutar música alemã e participar das brincadeiras típicas, como Chopp em Metro, Corrida do Saco e a novidade deste ano, o Punho de Aço.

“Hoje estamos aqui no Mercado Público de Florianópolis para fazer a divulgação da festa, trazer um pouco da alegria e da nossa cultura lá de Brusque para o pessoal daqui, que está se divertindo bastante”, comenta Ellen Müller, rainha da festa.

A bandinha da Fenarreco também esteve presente para animar os festeiros. E quem fez mais sucesso foi a dupla de marrecos. A moradora de Florianópolis, Cléa Neves, participou de uma das brincadeiras. “Foi uma surpresa pra mim. Gostei muito de ter participado das brincadeiras e também de curtir a música alemã. Foi divertido, e ao mesmo tempo, difícil, porque é bastante chopp.”

A moradora da ilha não venceu o desafio do Chopp em Metro, mas ficou com o gostinho de participar da festa. “Eu nunca fui na Fenarreco, mas neste ano vou até Brusque para participar”, finaliza a moradora.

37ª Fenarreco

A 37ª Fenarreco inicia nesta quinta-feira, 10, com o desfile de abertura, marcado para às 18h30 na avenida Cônsul Carlos Renaux. Depois, os fenafesteiros seguirão para o Pavilhão da Fenarreco para acompanhar a sangria do primeiro barril de chopp.

Neste ano, o evento terá entrada gratuita todos os dias. A festa segue até o dia 20 de outubro.

O Projeto Cultural 37ª Fenarreco é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Brusque, patrocínio do Komprão e Havan, e realizado pela Fundação Cultural de Brusque, Ministério da Cultura e Governo Federal.

