Jovem de 19 anos fica ferido após capotar carro em Blumenau

Um jovem de 19 anos ficou ferido após capotar o carro na rodovia Paul Fritz Kuehnrich, no bairro Fortaleza, em Blumenau, na manhã deste sábado, 5. O veículo era um Volkswagen Gol branco, com placas de Blumenau.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h20. Ao chegar no local, o carro estava capotado, com o motorista preso no interior pelo cinto de segurança.

A equipe realizou a estabilização do veículo e usou uma ferramenta hidráulica para abrir uma das portas, possibilitando uma entrada de acesso aos socorristas.

A vítima estava inconsciente e com suspeita de traumatismo crânio encefálico. Após avaliação, estabilização e imobilização em maca rígida, ele foi retirado do interior do veículo.

O SAMU realizou atendimento do jovem, que foi conduzido ao Hospital Santa Isabel.

A Guarda Municipal de Trânsito também compareceu ao local para realizar os trâmites legais.

Leia também os destaques da semana:

1. Guia do Eleitor: tudo o que você precisa saber no dia das eleições em Brusque, Guabiruba e Botuverá

2. Policlínica: secretária de Saúde de Brusque detalha funcionamento do espaço após inauguração do PA Santa Terezinha

3. Retorno confirmado: Brusque vai jogar próximo jogo como mandante na Série B no Augusto Bauer

4. Processo de Revisão do Patrimônio de Brusque notificará proprietários dos imóveis

5. Conheça a cachorrinha resgatada na Fenarreco de 2023 que promete brilhar no desfile da festa deste ano

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: