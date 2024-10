Neste domingo, 6, enquanto a maioria dos olhares está voltada para as urnas, a natureza oferece uma alternativa serena para aqueles que preferem se afastar do agito das eleições.

Longe das discussões acaloradas e do fervor político que marcam as eleições municipais, há um refúgio onde o tempo parece fluir em seu próprio ritmo, distante do alvoroço urbano: o bairro Lajeado Alto, em Botuverá.

Eleições sob o olhar interiorano

Sob a presença do tempo seco dominical, esse pedacinho interiorano convida ao descanso, à contemplação, à simplicidade.

As paisagens capturadas pelas lentes de nossas câmeras revelam a tranquilidade de um domingo que, para alguns, transcende as fronteiras da política.

Diante disso, o Vale do Itajaí-Mirim, que engloba cidades como Botuverá, respira em um compasso mais brando.

As colinas do interior, pintadas com tons dourados pelo sol, abrem seus braços para aqueles que buscam paz, longe do burburinho eleitoral.

Cenários além das eleições

As imagens, que você poderá conferir em uma galeria especial ao final desta edição, registradas no Lajeado Alto, são verdadeiramente de tirar o fôlego.

Cada clique revela uma harmonia inigualável, mostrando a sinuosidade das estradas de terra, os campos vastos que se perdem no horizonte e as árvores que se erguem graciosamente sob a brisa suave.

É como se o tempo ali tivesse desacelerado, permitindo que cada detalhe fosse apreciado em sua plenitude.

Os moradores locais, alheios à tensão política, seguem suas rotinas com calma.

É o interior no seu estado mais puro, um contraponto perfeito ao caos dos centros urbanos que, neste dia, se agitam com filas, discussões e expectativas.

A serenidade interiorana

Neste domingo de eleições, para muitos, o voto é o foco. Mas para outros, há algo ainda mais precioso a ser encontrado: a serenidade interiorana.

Enquanto as cidades fervilham com a movimentação constante de eleitores, os campos repousam em silêncio.

O canto dos pássaros, o som das águas correndo pelos riachos e o sussurro das folhas ao vento se tornam a trilha sonora deste dia.

Para aqueles que se refugiam no interior, o momento será lembrado não pelas decisões políticas, mas pela paz encontrada.

E o céu diante da presença de poucas nuvens apenas observa, como se soubesse que, para além das urnas e da agitação eleitoral, há um mundo que continua a girar em sua cadência tranquila, intocado e inalterável.

Eleições, filas e o compasso do interior

Longe das filas, do barulho e das vozes ansiosas, encontramos uma calmaria que, neste domingo, é o verdadeiro tesouro a ser descoberto.

Se há algo a ser aprendido neste dia, é que, enquanto o mundo gira em torno de decisões e votos, o interior proporciona um refúgio imutável.

Nesse espaço, o tempo então desacelera e permite que as pessoas saboreiem a vida em sua simplicidade mais genuína.

É um domingo de escolhas, mas nem todas precisam acontecer nas urnas.

