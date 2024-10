Na tarde ensolarada do último sábado de setembro, uma atmosfera vibrante de celebração permeava o lar de Sachiko Nakamura, uma japonesa residente no bairro Dom Joaquim, em Brusque.

Amigos e familiares se reuniram não apenas em tom de despedida, mas para homenagear a trajetória de vida extraordinária de uma dedicada enfermeira, que irá completar 80 anos de vida em novembro de 2024.

Ao longo de 23 anos vivendo em Brusque, ela transformou desafios em conquistas, construindo uma trajetória inspiradora.

Uma japonesa visionária

A história de Sachiko no Brasil começou em 1968, quando, aos 24 anos, ela deixou seu país natal, o Japão, em busca de novas oportunidades em solo brasileiro.

Ao aterrissar em São Paulo, a então jovem enfermeira se deparou com um mundo desconhecido e desafiador.

A vida na capital paulista não foi fácil; marcada pela violência, especialmente após a trágica perda de seu marido durante um assalto, quando ela decidiu buscar um refúgio.

Descobrindo Brusque

Assim, em 1986, ao descobrir a acolhedora cidade de Brusque, Sachiko viu uma nova chance para recomeçar.

Durante sua primeira passagem pela cidade, estabeleceu-se na rua Bulcão Viana, quando exerceu sua profissão como enfermeira por um ano e meio no Hospital e Maternidade Dom Joaquim.

Ali, não apenas cumpriu sua função com dedicação, mas também formou laços profundos de amizades, especialmente com Renate Mauer, que se tornaria uma verdadeira irmã de coração.

Juntas, elas criaram um espaço de amor e apoio, onde risadas e desafios eram compartilhados diariamente, fortalecendo uma amizade que transcenderia o tempo.

Idas e vindas

Após essa fase em Brusque, Sachiko retornou ao Japão em 1989, onde adquiriu novas experiências e aprendizados no país do Sol Nascente.

Contudo, em 2004, a saudade e o desejo de recomeçar a levaram de volta a Brusque, onde estabeleceu sua residência agora no bairro Dom Joaquim, em uma propriedade vizinha à de Renate, renovando laços e criando novas memórias.

As conversas repletas de risos e confidências tornaram-se um pilar em suas vidas, e a amizade floresceu ainda mais.

Japonesa de malas prontas

Neste mês de outubro, Sachiko se encontra então com as malas prontas para uma nova aventura.

Ela se prepara para retornar ao Japão em definitivo, tendo o propósito de reconectar-se com suas raízes e redescobrir seu país natal.

Seu lugar de origem, a província japonesa de Okinawa, famosa por suas praias paradisíacas e a longevidade de seus habitantes, aguarda sua chegada.

Longevidade de sua mãe

A inspiração de sua mãe, Setsu Kanno, que viveu até os 106 anos, sempre foi um farol em sua vida, encorajando Sachiko a aproveitar cada instante com intensidade e alegria.

A festa de despedida, repleta de sorrisos e lágrimas, foi uma celebração da vida e das memórias construídas em Brusque.

Promessas de visitas futuras ecoaram entre os amigos, especialmente quando Sachiko convidou Renate para visitá-la no Japão em abril de 2025.

Esse convite reafirmou que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, os laços formados em Brusque jamais se quebrarão.

Assim, às vésperas de se despedir de Brusque em definitivo, Sachiko não carrega apenas memórias.

Ela leva consigo um legado de amor, resiliência e amizade, que continuará a brilhar intensamente nos corações de todos que tiveram a sorte de cruzar seu caminho.

A jornada de Sachiko é um testemunho da força do espírito humano, mostrando que, mesmo em meio a dificuldades, a vida pode ser uma linda e emocionante aventura.

A japonesa de Brusque em fotos

Para encerrar esta matéria, convidamos você a apreciar uma galeria de imagens que retrata a rotina desta japonesa que escolheu Brusque como seu segundo lar.

Agora, com as malas prontas para retornar ao Japão, ela leva consigo não apenas saudades da cidade, mas também memórias e experiências que sempre a acompanharão.

*Créditos das imagens: Renate Mauer e Ciro Groh/O Município >>

