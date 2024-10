CDL Brusque realiza edição do Sábado Fácil especial Dia das Crianças neste sábado

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza neste sábado, 5, mais um Sábado Fácil, na praça Barão de Schneeburg, no Centro. A edição deste mês será alusiva aos Dia das Crianças.

As atividades na praça iniciam às 9h e a população poderá usufruir de diversos serviços gratuitos como orientações de saúde, teste acuidade visual, manutenção e limpeza de óculos, consulta de crédito, projeto Amor Pela Costura, feira de adoção de animais da ACAPRA, apresentações musicais e de grupo de dança.

Além disso, o projeto “Todos Contra Dengue”, da Vigilância Epidemiológica de Brusque, estará presente com oferta de vacinas gratuitas contra a dengue para crianças de 10 a 14 anos.

Os pequenos também poderão se divertir com os brinquedos educativos, cama elástica, pintura facial, jogos de mesa e trenzinho. Durante a manhã, das 8h às 12h, haverá o Festival Kids, promovido pelo Centro da Música.

“Convidamos todos os pais a trazerem seus filhos para se divertirem com as diversas brincadeiras e atrações infantis, bem como aproveitar os demais serviços ofertados na Praça Barão de Schneeburg. Além disso, é possível usufruir do horário estendido no comércio para adquirir os presentes para o Dia das Crianças, que é uma data muito especial e também importante para o nosso comércio local”, falou o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

