Laje de garagem colapsa e assusta famílias em Blumenau

Na madrugada desta sexta-feira, 4, a laje de uma residência colapsou e assustou duas famílias que moravam no local. O caso aconteceu na rua Maria Popper, no bairro Água Verde, em Blumenau.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, ao chegar no local, constatou que a laje que dava acesso à garagem havia cedido, resultando em colapso total.

Os bombeiros acabaram isolando a área e acionaram a Defesa Civil para realizar uma avaliação estrutural minuciosa do imóvel. Além disso, os moradores foram instruídos a evitar o acesso à área isolada e aguardar a inspeção da Defesa Civil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o colapso foi contido no perímetro da garagem, sem comprometer diretamente outras áreas da residência. No entanto, a Defesa Civil irá proceder com uma avaliação detalhada e, se necessário, emitir um parecer técnico sobre a estabilidade estrutural do imóvel. Poderão ser recomendadas medidas de reforço ou, em casos mais graves, a evacuação.

