Alunos da escola Feliciano Pires recebem oficinas gratuitas de teatro em Brusque

Serão realizadas oficinas gratuitas de teatro na escola Feliciano Pires, em Brusque, nos dias 8, 9 e 10 de outubro. As ações fazem parte do projeto Interseções Formativas em Teatro Educação, e serão ministradas pelos atores Diones Rafael e Luca Rodrigues para alunos do ensino fundamental da escola.

O projeto envolve três encontros, de três horas de duração cada, nos períodos matutino e vespertino.

O ator e diretor do teatro e oficinante, Diones Rafael, conta que o projeto é uma ferramenta importante para garantir o acesso ao teatro, à arte e à cultura. “Acredito que o teatro na escola é algo indispensável e esta ação vem para reafirmar isso, sendo um instrumento poderoso de fricção entre a arte e a sociedade. Além disso, o projeto dá a oportunidade para que os artistas da região levem arte e seus conhecimentos para diferentes lugares da cidade”, afirma.

O projeto Interseções Formativas em Teatro Educação é contemplado pela Lei Paulo Gustavo de Brusque.

Orientadores

Diones Rafael é ator, produtor, diretor e professor de teatro, atua no mercado há mais de 14 anos, desenvolvendo atividades nos mais diferentes segmentos do teatro. Ele também trabalha no Conselho de Cultura de Gaspar desde 2018.

O ator já integrou espetáculos dos grupos: Sacca Rolha, Grupo Contra, Cômica Tragédia Cia de Teatro e Grupo de Teatro Remanescentes. Atualmente é acadêmico da 6ª fase da Licenciatura em Teatro da Universidade Regional de Blumenau (Furb) e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Improvisação Teatral do Grupo Teatral Phoenix da Furb.

Já Luca Rodrigues é ator, formado em Teatro pela Escola Universo Cênico. Atualmente cursa Licenciatura em Teatro pela Universidade Regional de Blumenau (Furb) e é professor da rede municipal da cidade de Guabiruba.

Luca também é integrante do grupo teatral Sacca Rolha; possui extenso trabalho na área teatral “CA(us)OS”, montagem de imersão de Grotowski, resultado de uma matéria de direção da graduação; além de Nelson ao Cubo, uma mostra da matéria “bases técnicas da atuação 1 (2024); e Mostra Dengo, uma mostra de processo de pesquisa em teatro negro (2024).

