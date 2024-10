Polícia Científica de Joinville pede ajuda para identificar corpo de homem encontrado em 2019

A Polícia Científica de Joinville retomou um caso e está pedindo ajuda para identificar um corpo encontrado em 2019.

O homem foi encontrado caído na rua nas proximidades do Hospital São José, em Joinville, em dezembro de 2019.

Segundo a Polícia Científica, ele teria idade entre 35 e 45 anos, cor da pele parda, cerca de 1,72 metro de altura, cabelos pretos e curtos, barba e olhos escuros.

O homem tinha tatuagens tribais no braço direito, a frase “só os loucos” no antebraço direito, tribal na parte interna do antebraço esquerdo, desenho não identificado na parte externa do antebraço esquerdo, cartas de baralho e caveira na perna esquerda e tribal na parte direita.

Como informar

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Polícia Científica – Joinville (@policiacientificajlle)

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com o setor de Medicina Legal no WhatsApp pelo telefone (47) 3481-4316. A Polícia Científica ressalta que o WhatsApp deste número é apenas para essa finalidade.

