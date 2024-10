André Baran salva match point e vence em sua estreia como número 1 do mundo

A estreia como número 1 do mundo não poderia ser melhor para o brusquense André Baran e sua dupla com o italiano Michele Cappelletti. Na noite desta quinta-feira, 3, no ITF BT 400 de Belo Horizonte (MG), um dos maiores torneios do mundo disputado na Arena RM, de Rafael Moura, no Espaço 356, eles venceram um duelo duro de duas horas e inclusive salvaram match point.

Baran e Cappelletti derrotaram a dupla do venezuelano Ramon Guedez e do jogador de Aruba, Aksel Samardzic, dois ex-top 10, por 2 sets a 1 com parciais de 7-6(6), 3-6 e 12-10 na quadra central Júnia Moura lotada. Baran e Cappelletti salvaram o match point no 10 a 9 abaixo no super tie-break e conseguiram a virada nos detalhes empolgando o público no caldeirão.

A competição é das maiores do mundo com a maioria dos top 10 do masculino e feminino distribuindo US$ 35 mil em premiação total (R$ 192 mil) e 440 pontos para a parceria campeã no ranking mundial.

Novo campeão mundial, Baran comentou sua estreia como número 1 e os perigos do confronto.

“Nacho pegou muitos cabeças de chave quando ele saiu do top 8 e isso prejudicou um pouco o ranking dele, perdendo pontos. Eles são uma dupla muito forte, agressiva, saque e pressão.Fazia algumas semanas que não jogavamos juntos e uma estreia contra uma dupla que a velocidade da bola é 200km/h mexe um pouco com a mente. Várias bolas nossas saíram por um pouquinho. É o tipo de jogo que poderia escorregar, muito emocional. Cappelletti foi muito corajoso, sacou demais no match-point contra, tenho que dar total crédito a ele”, disse Baran.

Transmissão

A sexta-feira marca rodada dupla com jogos começando às 9h30 pelas oitavas de final e a seguir as quartas de final. A ESPN mostra duas partidas das quartas a partir das 16h. O canal PlayBT mostra o jogos da quadra central e a VAMO TV mostra todos os duelos da Quadra 2.

