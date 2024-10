Moradores de Brusque e de outras cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades ao ar livre neste primeiro fim de semana de outubro, podem contar com uma condição de tempo favorável.

Segundo as mais recentes atualizações meteorológicas, não há indicativo de chuva entre esta sexta-feira e domingo, exceto pelo risco de garoa isolada.

Quanto às temperaturas, espera-se um padrão agradável durante todo o período.

Confira, logo após a foto, todos os detalhes sobre o padrão climático esperado, conforme o boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer.

O profissional gentilmente compartilhou essas informações conosco. Acompanhe mais abaixo, portanto, a previsão completa.

O tempo na sexta-feira

As condições climáticas previstas para esta sexta-feira em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, indicam a presença de nuvens sobre a região, mas com a possibilidade do sol aparecer.

O risco de chuva é bastante baixo, limitado a eventuais chuviscos ou garoa isolada, caso ocorram.

Portanto, para aqueles que planejam atividades ao ar livre, o dia deve ser favorável na maior parte do período.

As temperaturas devem alcançar picos entre 22°C e 23°C, proporcionando uma sensação agradável durante a tarde.

O tempo no fim de semana

Para o fim de semana, o cenário meteorológico mantém-se igualmente favorável para atividades externas em Brusque e nas demais cidades do Vale.

As mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos apontam para um indicativo quase nulo de chuva, embora não se possa descartar completamente a possibilidade de chuviscos isolados.

As expectativas, de um modo geral, são otimistas, com a presença de sol entre nuvens, favorecendo então um clima agradável.

As temperaturas devem se manter entre 24°C e 25°C, com um leve aquecimento no domingo, quando os termômetros podem superar essa marca.

Essas são as informações atuais para esta respeitada coluna.

Continuaremos acompanhando qualquer alteração nas previsões, que estão sempre sujeitas a mudanças conforme novos dados forem incorporados.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações então se concentram na madrugada passada, mantendo o foco na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer desta sexta-feira (em vermelho).

A apuração também evidencia que não houve registro de chuva até o início da manhã (em azul)

Os dados coletados correspondem a cada local listado em anexo.

