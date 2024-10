Três homens armados invadem casa e roubam família em Blumenau

Uma família viveu momentos de medo após três homens armados e encapuzados invadirem uma casa no Progresso, em Blumenau, na noite desta quinta-feira, 3. O caso aconteceu por volta de 19h45.

Estavam na casa um homem de 68 anos, uma mulher de 63 e o filho deles, de 26. As vítimas relataram que estavam em casa quando foram surpreendidas pelos homens, que invadiram o local e anunciaram o roubo.

Os autores imobilizaram os moradores, amarrando seus braços com cintas plásticas e tapando suas bocas com fita.

Em determinado momento, o filho do casal conseguiu se soltar e saiu em busca de ajuda. Durante o crime, as vítimas foram ameaçadas. O pai foi agredido com coronhadas.

Os criminosos levaram aproximadamente o valor de R$ 3 mil em dinheiro, além de três aparelhos celulares, sendo que um deles foi posteriormente encontrado em uma área de mata próxima à residência.

A Polícia Científica foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos necessários.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar prestou atendimento às vítimas, que foram

liberadas sem a necessidade de encaminhamento ao hospital.

Os policiais realizaram rondas na região, porém os autores do crime não foram localizados. Diante dos fatos, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil possa investigar o crime.

