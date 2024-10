VÍDEO – Homem é resgatado em penhasco após ser atingido por árvore que cortava, em Vidal Ramos

Um homem de 46 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em um penhasco após ser atingido por um pedaço de árvore que ele cortava em Vidal Ramos, no Vale do Itajaí. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira, 3, no bairro Salseiro.

Segundo informações dos bombeiros, que foram acionados por volta de 13h50, a vítima, durante o corte da árvore, foi atingido por um pedaço da planta na região abdominal. Com isso, ele não conseguiu sair do local.

Local de difícil acesso

De acordo com os bombeiros, o local do atendimento era de difícil acesso, tendo sido parte do deslocamento feito com microtrator. Além disso, a equipe de socorro só conseguiu chegar no lugar onde estava a vítima pelos paredões e trilhas íngremes.

Para o resgate do homem, os bombeiros utilizaram cabos de salvamento em altura e maca de ribanceira. O resgate durou cerca de duas horas.

Como a vítima apresentava suspeita de hemorragia interna, o Samu também prestou apoio na ocorrência e aguardou o resgate do homem para prestar os cuidados ao paciente.

Ele foi conduzido ao pronto-socorro de Ituporanga e apresentava quadro estável de saúde. O relatório dos bombeiros não divulgou a identidade do homem.

Assista ao momento do resgate

