Mulher é estuprada na volta da faculdade após homem entrar no carro dela em Tijucas

Uma mulher de 35 anos foi estuprada enquanto voltava da faculdade em Tijucas na noite da quinta-feira, 3. O caso aconteceu por volta das 22h.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência de sequestro e cárcere privado, e estupro. A vítima estava no pronto atendimento quando conversou com a equipe.

É dito no relatório que ela estava nervosa e não conseguiu falar nenhuma informação correta. Ela informou que saiu da faculdade e dois homens em uma motocicleta a abordaram.

Um deles entrou no carro dela, um Peugeot Griffe, e seguiram em frente. A partir desse momento, ela disse não se lembrar de nada.

“A situação iniciou na saída da faculdade de São José e seguiu pelo Sorocaba até o Timbé”, é informado no relatório.

Colisão contra muro

Em um determinado momento, a mulher colidiu o carro contra um muro na estrada do Timbé. Ela foi socorrida por pessoas da região, que a levaram ao pronto atendimento. O veículo permaneceu no local.

No pronto atendimento, a mulher informou que estava com dores na região vaginal e no abdômen. Porém, consta no relatório que o médico da unidade informou que nenhum exame foi feito, pois não havia material para esse tipo de situação.

A mãe da vítima foi até a unidade, e foi orientada pela PM a realizar um boletim de ocorrência. O veículo da vítima foi encaminhado à Polícia Civil.

