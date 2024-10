Treinador brusquense é contratado por time do Mato Grosso

O treinador brusquense Luiz Ricardo de Souza, conhecido como Luizão, foi contratado pelo Luverdense Esporte Clube, do Mato Grosso. O brusquense atuará como auxiliar técnico de Marcelo Caranhato, atual comandante do clube. A equipe disputará em 2025 a Série D do Campeonato Brasileiro.

O acerto com o Luver aconteceu na última segunda-feira, 23, quando Luizão aceitou o convite de Caranhato para ser seu auxiliar técnico. O brusquense, de 31 anos, conta que já havia sido convidado anteriormente pelo treinador quando o mesmo assumiu o Brasil de Pelotas, na reta final da Série D, ainda neste ano. Entretanto, o acordo não se concretizou.

Atualmente Luizão tem atuado em home office, participando de reuniões e auxiliando na montagem do elenco para as competições de 2025, que incluem o Campeonato Mato-grossense e a Série D. A pré-temporada do Luver inicia no dia 2 de dezembro.

“Eu viajo para Lucas do Rio Verde em meados de novembro, para me adaptar à cidade e conhecer as instalações do clube”.

Retorno ao futebol profissional

Conforme o treinador, o retorno ao futebol profissional era algo já planejado e um desejo do brusquense. Seu último trabalho foi na categoria sub-20 do Brusque, onde ficou de janeiro de 2022 até o final de julho de 2024.

Ainda em Brusque, Luizão atuou, principalmente, nas categorias de base do Clube Atlético Carlos Renaux, ficando cerca de dez anos no Vovô. Ele também comandou a equipe profissional do Carlos Renaux no acesso para a Série C de 2021, e seguiu com a equipe no início da Série B.

Ainda em 2021, realizou estágio no Clube Atlético Metropolitano, de Blumenau.

Ao longo dos anos, o profissional de educação física adquiriu a Licença B da CBF Academy, que é destinada a profissionais que atuam ou pretendem atuar como treinador em nível de formação de atletas, em equipes de categoria de base de clubes e demais organizações do futebol.

“Estou muito empolgado para contribuir com o Luverdense EC neste novo desafio”, finalizou Luizão.

