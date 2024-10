Setor metalúrgico: Senai realiza feira de empregos na próxima terça-feira em Brusque

Na próxima terça-feira, 8, o Senai de Brusque irá realizar a feira de empregos “Emprega Já Metal-Mecânico”. O evento acontecerá das 17h às 21h, na sede do Senai, localizada na avenida Primeiro de Maio, número 670.

A ação tem o apoio do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico. Serão diversas indústrias do setor metal mecânico da região reunidas em um único local, com o objetivo de selecionar novos talentos para preencher suas vagas.

Edemar Fischer, vice-presidente da Fiesc do Vale do Itajaí Mirim, reforça a importância da iniciativa.

“Este evento é uma oportunidade para profissionais que buscam novas conexões com empresas e crescimento na carreira. Nosso intuito é apoiar tanto as demandas do setor quanto o desenvolvimento profissional daqueles que nele atuam”, destaca.

Para outras informações ou realização do cadastro, basta entrar em contato pelo WhatsApp (47) 3251-8720.

