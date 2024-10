Desfile de abertura da 37ª Fenarreco: confira as alterações no trânsito e número de grupos participantes

Na quinta-feira, 10, milhares de festeiros cruzarão a avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro de Brusque, para dar as boas-vindas para a 37ª Fenarreco. Este ano, o tradicional e esperado desfile de abertura da festa contará com 89 grupos.

Nesta sexta-feira, 4, às 19h, no pavilhão da Fenarreco, será realizada uma reunião com os representantes dos grupos para orientações gerais e resolução de dúvidas.

“Hoje, nós vamos nos reunir com os representantes de cada grupo para alinhar os espaços da concentração, pois a festa já começa lá nesse ponto, onde os amigos se reúnem, as famílias, as escolas, as empresas, e estarão aí se preparando para brilhar na avenida e marcar mais um ano na história dessa festa tão querida”, explica a secretária de Educação, responsável pela coordenação do desfile, Franciele Mayer.

Ela também fala da expectativa em relação ao desfile. “Estamos na contagem regressiva para a abertura da 37ª Fenarreco. Tenho certeza que todos já estão prontos para viver esse espírito da festa com seu traje típico, com muita música, dança e brincadeiras. Esse ano, a 37ª edição da Fenarreco, ela vai celebrar também os 200 anos da imigração alemã no Brasil, tornando o evento ainda mais especial. Tenho certeza que os festeiros irão atravessar a avenida Cônsul Carlos Renaux, com muita animação, criando um momento único para todos nós”.

A 37ª Fenarreco ocorre entre os dias 10 e 20 de outubro e com vasta programação. Os portões abrem diariamente às 11 horas, com o melhor da gastronomia típica, chopp gelado, brincadeiras, parque e muita diversão.

Alteração no trânsito

Vias interditadas para desfile e concentração:

Avenida Cônsul Carlos Renaux, rua Conselheiro Rui Barbosa, rua Felipe Schmidt (proximidades Milium), rua Gustavo Krieger, rua Vereador Guilherme Niebuhr (fundos Galeria Jaçanã), rua Barão do Rio Branco (proximidades da Caixa Federal), rua Alexandre A. Gevaerd (proximidades Casas Bahia), rua Idalina von Büettner, rua Heinrich R. B. Erbe.

Vias que serão bloqueadas para o trânsito, com acesso apenas para moradores:

Rua Alberto Torres (proximidades FS Cicle), rua Sebastião Belli (proximidades Espaço Vitale), rua Adriano Schaefer (proximidades Duda Belli Bar).

Vias que serão interditadas para a dispersão do desfile:

Avenida Arno Carlos Gracher (proximidades Ed. Rio Center), rua Hercílio Luz (proximidades Lúcia Biquinis), Ponte Estaiada, avenida Lauro Müller (proximidades Hotel Veneza).

A Diretoria de Trânsito solicita aos proprietários que não deixem seus veículos estacionados nas vias que serão utilizadas para concentração e desfile, evitando assim a remoção pelo serviço de guincho.

Também orienta aos moradores, que retirem seus veículos das garagens antes da interdição destas vias. Como a concentração de veículos será grande nas proximidades da área central, os demais condutores devem encontrar rotas alternativas evitando congestionamento.

Leia também:

1. Carro de blumenauenses cai em rio e casal morre, em Pouso Redondo

2. Identificado jovem trabalhador que morreu após sofrer choque elétrico em Nova Trento

3. Retorno confirmado: Brusque vai jogar próximo jogo como mandante na Série B no Augusto Bauer

4. Ícone do jornalismo brasileiro, Cid Moreira morre aos 97 anos

5. Jornal O Município realiza último debate entre os candidatos a prefeito de Brusque nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: