Vocalista do Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger fará show em Brusque em novembro; veja como garantir ingressos

O cantor Humberto Gessinger irá se apresentar em Brusque no dia 22 de novembro, uma sexta-feira. O show será no Pavilhão da Fenarreco, com abertura às 21h.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Minha Entrada. Os preços variam de R$ 50 a R$ 1.695 (Mesa Setor Ouro).

Humberto Gessinger

Conhecido como o cantor do Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger possui 38 anos de carreira e 23 álbuns lançados.

A banda foi formada no início de 1985 em Porto Alegre. O grupo esteve na ativa até abril de 2008, quando foi anunciada uma “pausa por tempo indeterminado”.

O repertório do show é formado por canções da carreira solo do artista, além de clássicos do Engenheiros do Hawaii como “Infinita Highway”, “Refrão de Bolero” e “Pra Ser Sincero”.

Leia também:

1. Tempo no fim de semana: descubra o que esperar na previsão para Brusque

2. Seis apostadores de Brusque são premiados na quadra na Mega-Sena 2782

3. VÍDEO – Homem é resgatado em penhasco após ser atingido por árvore que cortava, em Vidal Ramos

4. Guia do Eleitor: tudo o que você precisa saber no dia das eleições em Brusque, Guabiruba e Botuverá

5. Jornal O Município fará mais de 12 horas de cobertura no dia das eleições em Brusque, Guabiruba e Botuverá



Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: