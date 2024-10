Saiba como está limpeza da cidade em meio à votação em Brusque

Em grandes locais de votação em Brusque, como Feliciano Pires, Unifebe, Cônsul e Araújo, espaços em que a reportagem de O Município esteve presente durante a manhã deste domingo de eleições, 6 de outubro, não foi registrado derramamento de santinhos. A limpeza da cidade está em normalidade nestas regiões.

No entanto, o que havia em todos os locais de votação frequentados pela reportagem eram santinhos espalhados pelas ruas nos arredores, mas em pequena quantidade e em pontos distintos, bem como de diferentes candidatos. O derramamento de santinhos configura crime eleitoral.

“Agentes fiscalizadores que, ao observarem derrame de material de propaganda e de santinhos nos locais de votação e proximidades, deverão registrar em foto e/ou vídeo que permitam a visualização da quantidade de material derramado”, informa o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC).

Ainda de acordo com o tribunal, os fiscais deverão lavrar um auto de constatação, recolher amostras do material e solicitar à equipe de limpeza urbana a retirada imediata do material despejado.

