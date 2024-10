Após uma sequência de dias cinzentos e chuvosos em Brusque, o sol voltou a brilhar com intensidade neste feriado de sábado, 12, presenteando a cidade e o Clube Esportivo Guarani com uma manhã iniciando ensolarada e agradável.

Foi sob essa atmosfera radiante que a entidade, em plena celebração de seus 90 anos, realizou um evento especial dedicado ao Dia das Crianças, antecipando as comemorações oficiais, previstas para o dia 14 de outubro.

Aproveitar o sábado ensolarado para reunir associados, famílias e toda a comunidade brusquense no clube foi uma escolha certeira, proporcionando um dia inesquecível de diversão e harmonia.

Clube e natureza em harmonia

O Clube Esportivo Guarani, que já é conhecido por sua beleza natural e jardins sempre bem cuidados, se apresenta ainda mais encantador nesta época de primavera.

O colorido das flores, o canto dos pássaros e a presença de pequenos animais em seus recantos compunham um cenário quase mágico, que ganhou vida com o riso e a alegria das crianças.

O ambiente parecia vibrar em sintonia com o espírito do evento, que contou com uma programação variada.

Música ao vivo, foodtrucks oferecendo delícias para todos os gostos, um almoço completo para reunir as famílias à mesa, e uma ampla recreação infantil que se estendeu ao longo do dia.

Clube em harmonia comunitária

O clima de descontração e alegria atraiu não só os associados do Guarani, mas também membros de outros clubes da cidade, que fizeram questão de prestigiar o evento.

Famílias inteiras compareceram, criando um movimento constante e animado, que se transformou no ponto de encontro da cidade.

As crianças, com rostos iluminados pela diversão, desfrutaram das atividades ao ar livre, enquanto os adultos puderam aproveitar o momento para relaxar e se reconectar com amigos e familiares.

Em meio às celebrações, era perceptível o orgulho dos organizadores em proporcionar um dia tão especial.

Esse evento refletia, então, a história e a tradição do Clube Guarani, construídas ao longo de nove décadas.”

O evento não apenas comemorou o aniversário de 90 anos, mas também reforçou sua importância como um espaço de encontro e convivência para a comunidade de Brusque.

Imagens de um dia especial

Este sábado, sem dúvida, ficará guardado na memória de todos os que tiveram a oportunidade de participar.

Sem dúvida, um verdadeiro presente do Clube Esportivo Guarani para Brusque.

Assim, isso reforça um dia de celebração da vida, da primavera e dos 90 anos de uma história que ainda promete muitos capítulos emocionantes.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município

