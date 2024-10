Uma mulher de 40 anos foi resgatada pela Polícia Militar, na rua Viena, no bairro Vila Itoupava, em Blumenau, após ter sido sequestrada e roubada em Massaranduba, no Norte catarinense.

As equipes encontraram a vítima por volta das 16h33. Ela relatou que foi sequestrada enquanto guardava suas compras, por dois homens armados e que eles abasteceram o veículo com R$ 500 em um posto de gasolina próximo a Blumenau e realizaram um saque de R$ 1 mil com o seu cartão de crédito no Banco do Brasil, no bairro Itoupava Central.

Ela também contou que eles roubaram seu celular, sua Carteira Nacional de Habilitação, sete cartões de crédito/débito e um veículo Ford Ranger XLT branco.

A mulher foi orientada e recebeu apoio para retornar à Massaranduba.

