Motorista fica preso às ferragens após capotamento em Tijucas

Um motorista ficou preso às ferragens após um capotamento em Tijucas no início da tarde deste sábado, 12.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h10, na Estrada Geral Nova Descoberta. O veículo envolvido no capotamento era um Gol branco.

A vítima estava dentro do veículo sem cinto de segurança, com a cabeça para fora do carro. A equipe dos bombeiros retirou o vidro dianteiro e estabilizou o veículo com duas hastes e blocos estabilizadores.

Não foi possível fazer a abertura pelo teto devido à posição do veículo. A vítima foi retirada pelo vidro dianteiro.

O motorista estava consciente e orientado. Ele apresentava um corte na testa. Após atendimento pré-hospitalar, a vítima foi conduzida ao hospital pelo Samu.

