A indústria digital está se tornando mais competitiva a cada dia. Para ficar acima da concorrência, as empresas estão procurando maneiras de aumentar a eficácia de seu conteúdo. Para isso, eles podem buscar ajuda de inteligência artificial (IA).

Mas a inteligência artificial realmente ajuda a tornar o conteúdo mais eficaz? Se sim, então como? Quer saber a resposta? Leia esta postagem do blog até o final.

A seguir, daremos uma explicação detalhada sobre como a IA pode ajudar os brasileiros a tornar seu conteúdo mais eficaz.

Como a IA está ajudando os brasileiros a criar conteúdo eficaz

Muitas ferramentas de IA online estão disponíveis que os brasileiros podem usar para aumentar a eficiência do conteúdo. Abaixo estão as maneiras pelas quais essas ferramentas de IA os estão ajudando.

1. Melhorando a gramática

Deixar seu conteúdo livre de erros gramaticais traz mais eficácia para os leitores. As ferramentas de verificação gramatical baseadas em inteligência artificial ajudam as pessoas a evitar erros. Eles não apenas destacam os erros, mas também dão sugestões para fazer correções.

Esses tipos de ferramentas ajudam as pessoas a corrigir erros de ortografia, sintaxe e erros gramaticais, como pontuação, vírgulas, dois pontos, etc. Correcao.pt é um bom exemplo desses tipos de ferramentas.

Com o auxílio da inteligência artificial, os brasileiros podem criar conteúdo:

Claro

Preciso

Profissional

Bom em legibilidade

As ferramentas de verificação gramatical de IA são úteis para uma ampla gama de pessoas. Por exemplo, usando-os:

Os blogueiros podem melhorar a qualidade de seu conteúdo

Os empresários podem criar e-mails mais eficazes

Os alunos podem fazer suas tarefas e trabalhos de pesquisa sem erros

Os revisores podem acelerar o processo de polimento do conteúdo

Os candidatos a emprego podem trazer mais profissionalismo ao seu currículo

2. Resumo do Conteúdo

Resumir é um termo utilizado para o processo em que partes maiores de informação são condensadas num texto mais curto dentro do contexto. Resumir manualmente o conteúdo leva muito tempo e esforço. Um resumidor de texto alimentado por IA como o Editpad tornará o conteúdo mais eficaz:

Removendo informações desnecessárias

Ajudando no reaproveitamento de conteúdo

Aumentar a retenção de público

Por exemplo, ao extrair as principais informações dos textos grandes, o criador de conteúdo pode facilmente redirecionar seu conteúdo. Ter os pontos-chave em mãos facilitará a transformação em bobinas ou postagens de mídia social.

Da mesma forma, as pessoas hoje em dia não gostam de ler artigos longos. Textos mais longos estão entre uma das principais causas de altas taxas de rejeição em sites de blog. Os blogueiros podem usar ferramentas de resumo para tornar seu conteúdo até o ponto, aumentando assim a retenção de público.

3. Detecção de plágio

Garantir a originalidade do conteúdo é mais crucial para os criadores de conteúdo. Isso não apenas melhora a qualidade do conteúdo, mas também promove a integridade.

Ferramentas de detector de plagio com inteligência artificial, como a da Prepostseo, facilitam esse processo. O objetivo principal dessas ferramentas é verificar se há alguma parte do seu conteúdo que parece ter sido copiada de outra fonte na web.

Seu algoritmo avançado usando inteligência artificial pode até detectar frases parafraseadas. Isso permite que estudantes e profissionais removam qualquer plágio acidental de seu conteúdo.

4. Tradução de conteúdo

Quer se trate de expansão de negócios, uma turnê no exterior ou questões jurídicas internacionais, as pessoas geralmente precisam traduzir texto, conteúdo e documentos. Alguns anos atrás, as pessoas usavam manuais e dicionários de bolso para fins de tradução.

Mas agora ferramentas de inteligência artificial como o Google Tradutor tomaram seu lugar. Os redatores de conteúdo podem usar a IA para criar conteúdo em outros idiomas para torná-lo mais eficaz para seu público. Essas ferramentas estão permitindo que eles alcancem comunidades internacionais, eliminando as barreiras linguísticas.

5. Otimização de conteúdo

Otimizar o conteúdo é muito importante para torná-lo mais eficaz no mundo digital. Os profissionais de marketing de conteúdo brasileiros podem utilizar ferramentas de IA para aprimorar o processo de otimização de seu conteúdo. Eles podem ajudá-los a analisar e melhorar seu conteúdo.

Por exemplo, ferramentas como o Editor de Conteúdo no SurferSEO auxiliam o escritor na elaboração de conteúdo otimizado em português brasileiro. Eles podem extrair facilmente palavras-chave em vários idiomas, permitindo que eles atinjam o público certo.

Da mesma forma, eles podem obter assistência de ferramentas de pesquisa de palavras-chave, como a do Ahrefs. No entanto, a interface está em inglês, mas permite que eles realizem pesquisas sobre os termos que as pessoas estão pesquisando em seu idioma nativo.

Além disso, eles podem acompanhar o desempenho do conteúdo e rastrear as métricas do usuário usando ferramentas de inteligência artificial.

Considerações sobre o uso de IA para aprimoramentos de conteúdo

A inteligência artificial está ajudando os brasileiros a criar conteúdo eficaz. Mas ainda assim, existem algumas considerações para o uso de IA. Alguns deles são:

Certifique-se de que a ferramenta da qual você está recebendo assistência seja confiável e forneça resultados precisos.

Não use o conteúdo de IA como está, a entrada humana é muito necessária.

As ferramentas de IA podem dificultar a leitura do conteúdo se não forem usadas corretamente. Portanto, certifique-se de que o conteúdo seja compreensível para leitores comuns.

Evite o uso de IA para a criação de novos conteúdos, em vez disso, use-a para melhorar a qualidade. Ou então reduzirá a transparência e a originalidade.

Conclusão

As ferramentas de inteligência artificial podem ajudar os brasileiros de várias maneiras a melhorar seu conteúdo. Nesta postagem do blog, mencionamos 5 maneiras comuns de usar a IA para tornar o conteúdo mais eficaz. Mas lembre-se de uma coisa, a IA não pode substituir os humanos, ela só pode ajudá-los. Portanto, use-os não para trapacear, mas para aprimorar seu próprio trabalho.